Warum junge Frauen wegen der Klimakrise auf Kinder verzichten

Wer die Schülerin Yolande fragt, ob sie einmal Kinder bekommen möchte, bekommt in etwa diese Antwort: Wenn, dann Adoption. Dass die 15 Jahre alte Fridays-for-Future-Aktivistin es sich zumindest aktuell nicht vorstellen kann, eigene Kinder zu haben, liegt an der Klimakrise. Konkreter: an der Angst vor der Klimakatastrophe.

„Ich finde es schrecklich, dieses Gefühl, dass man ohnmächtig ist und meine Kinder in dieser Welt aufwachsen müssen, in der alles eher noch schlimmer wird und meine Kinder dann selber diesen Kampf führen müssen“, sagt die Münchener Aktivistin.

Klimawandel: Jedes fünfte Kind hat Albträume

Alleine ist sie damit nicht: Laut der weltweit umfassendsten Studie zum Thema der Universität Bath unter 10 000 Kindern und Jugendlichen ist fast die Hälfte der Befragten unsicher, ob sie wegen des Klimawandels Kinder bekommen möchten. Jedes fünfte Kind in Großbritannien habe wegen des Klimawandels schon einen Albtraum gehabt, sagt eine Befragung der BBC. Und die Autoren des jüngst erschienenen “Jugendreport zur Zukunft nachhaltiger Ernährung” der Uni Göttingen kamen zu dem Ergebnis: drei Viertel der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind überzeugt davon, dass bei der Klimakrise das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht.

Kinderlos fürs Klima: Die "Birth Strike"-Bewegung

Klimaangst nennt sich das Phänomen, das vor allem junge Klimaaktivisten dazu bringt, kinderlos bleiben zu wollen. Und die Bewegung hat einen Namen: "Birth Strike" – Gebärstreik also.

Neu ist das nicht – schon zu Zeiten des Kalten Krieges und rund um die Atomkatastrophe von Tschernobyl wollten einige Frauen zumindest zeitweise auf Kinder verzichten.

Heute sei die Qualität aber eine andere, sagt Katharina van Bronswijk. Sie ist Psychologin und Gründerin von "Psychologists for Future", eine Initiative von Psychologen, Psychotherapeuten und Studierenden der Psychologie, die die "Fridays for Future" Bewegung unterstützen. Neu sei: Auf die Klimakrise heute hätten alle Menschen selbst einen Einfluss.

Sich mit der Frage nach eigenen Kindern auseinanderzusetzen, findet sie in diesem Kontext vernünftig. Denn auf die Klimakrise folgten politische Krisen. Van Bronswijk: "Da ist dann schon die Frage, möchte ich mein Kind in eine Welt setzen, die politisch so unruhig ist und wo ich mit einer Zunahme an Hass und Menschenfeindlichkeit zu rechnen habe."

Ethiker: Jeder Mensch ist durch den Klimawandel zum Handeln verpflichtet

Doch ist ein so großer Verzicht fürs Klima noch angemessen? Umwelt-Ethiker Christian Baatz von der Christian-Albrechts-Universtät Kiel findet: Jeder Mensch sei dazu verpflichtet, im Angesicht der Klimakrise zu reagieren. Sprich: den eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dabei gelte aus ethischer Sicht: Wer am meisten zur Klimakrise beiträgt, muss auch stärksten dafür sorgen, sie einzudämmen. Es ist das Prinzip der Klimagerechtigkeit. Weltweit ist Deutschland auf Platz 7 der weltweit größten CO2-Emittenten.

Außerdem wächst die Weltbevölkerung weiter – 10 Milliarden werden es 2100 sein. Die Folge: Der Kampf um knappe Ressourcen wird immer erbitterter. Denn jeder zusätzliche Erdenbewohner verbraucht auch selbst CO2 – laut einer schwedischen Studie würde der Verzicht aufs Kinderkriegen zehnmal so viel CO2-Emissionen einsparen wie ein Auto.

Kinderlos wegen des Klimas – zurecht?

Doch die Studie ist methodisch umstritten. Ansonsten wird die Frage bisher kaum wissenschaftlich behandelt. Eine moralische Pflicht, aus Klimaschutz-Gründen den eigenen Kinderwunsch zu überdenken, sieht der Umwelt-Ethiker Christian Baatz nicht. Denn die Frage ob Kind oder kein Kind, ist vor allem eine ganz persönliche. Sie gehöre laut sämtlichen plausiblen Ethik-Theorien in den "Kernbereich des guten Lebens". Heißt: "Alle Menschen haben also auch einen Anspruch und ein Recht darauf, Kinder bekommen zu können", so der Wissenschaftler im BR-Interview.

Das meint auch die Klimaaktivistin Yolande. "Es gibt so viele Gründe, warum Menschen handeln, wie sie handeln", sagt die 15-Jährige. Das allgemein zu kritisieren, sei "uncool". Und überhaupt: Dass Yolande in ein paar Jahren anders übers Kinderkriegen denkt, schließt sie schon heute nicht aus.