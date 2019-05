Warum ist SPD-Chefin Andrea Nahles so unbeliebt?

Andrea Nahles bei ihrer Sommerreise durch Bayern, vor knapp einem Jahr: Die SPD-Chefin diskutiert mit jungen Polizisten in Bamberg, plaudert mit Bewohnerinnen eines Mehrgenerationenhauses in Fürth und fachsimpelt mit Brauern in Neumarkt in der Oberpfalz.

Andrea Nahles kann Bürgernähe

Nahles wirkt sympathisch bei solchen Gelegenheiten, und sie kommt mit ihrer Art erkennbar an bei den Leuten. Sie lacht ihr kehliges Lachen, ist freundlich und zeigt Interesse.

Das Problem für Andrea Nahles ist, dass sie nicht 80 Millionen Deutsche persönlich besuchen kann. Die Masse jedenfalls hat ein anderes Bild von der SPD-Vorsitzenden. In Umfragen gehört sie regelmäßig zu den weniger beliebten Politikern. Vor der Europawahl sagten laut Infratest dimap fast zwei Drittel der Deutschen, sie seien weniger oder gar nicht zufrieden mit Nahles.

Das Pippi-Langstrumpf-Lied wird sie nicht los

Es ist inzwischen fast sechs Jahre her, dass Andrea Nahles im Bundestag das Pippi-Langstrumpf-Lied zum Besten gab – aber das Netz vergisst nicht, und die Leute auch nicht. Außerdem war die Sache kein Einzelfall.

Nahles‘ scherzhafte Ankündigung, CDU und CSU bekämen künftig "in die Fresse", kam ähnlich schlecht an – genau wie in diesem Jahr ihr Gesangsauftritt beim Politischen Aschermittwoch ("Es gibt kein Bier auf Hawaii").

SPD-Politiker rollen genervt mit den Augen

Vielen Parteifreunden ist die Chefin peinlich. Auftritte, die die SPD und die Öffentlichkeit anderen Politikern unter Umständen als bürgernah und authentisch durchgehen ließen, fallen Andrea Nahles auf die Füße.

Gerhard Schröder dagegen schadete es im Jahr 2000 nicht, als er beim Autogrammeschreiben in kumpelig-prolligem Tonfall nach einer Flasche Bier verlangte ("…sonst streik ich hier und schreibe nicht weiter"). Ein Kult-Spruch. Konnte jemand cooler sein als der Kanzler?

Schröder und Nahles können einander nicht leiden

Überhaupt – Gerhard Schröder. Er und Nahles sind sich in herzlicher Abneigung verbunden. Innerhalb der SPD gehörte sie zu denen, die Schröders Agenda 2010 am deutlichsten kritisierten.

Später verscherzte es sich Nahles mit einem großen Teil der Genossen, als sie gegen den Willen des Vorsitzenden Franz Müntefering als Generalsekretärin kandidierte. Der SPD-Vorstand nominierte sie, Müntefering trat zurück, Generalsekretär wurde Hubertus Heil.

Nahles feiert Erfolge, ohne sich beliebt zu machen

Vier Jahre später kämpfte sich Nahles dann doch wieder in die erste Reihe, wurde 2009 Generalsekretärin und 2013 Arbeitsministerin. So war sie es, die den Mindestlohn und die Rente mit 63 durchsetzte – und sich Respekt erwarb, ohne von ihrer Partei wirklich geliebt zu werden.

Das zeigte sich auch im April 2018, als sie zur SPD-Chefin gewählt wurde. Mit einer fulminanten Parteitagsrede hatte sie wenige Wochen vorher dafür gesorgt, dass die SPD überhaupt Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnehmen durfte. Doch als sie im April zur Vorsitzenden gewählt wurde, bekam sie nur 66 Prozent der Stimmen.

Vielleicht meinten viele Parteitagsdelegierte auch nur die ungeliebte "Groko", als sie gegen Nahles stimmten. Ein Problem war aber auch, dass die seit Jahr und Tag bekannte Nahles nicht das verkörperte, was sich viele in der SPD wünschten: einen Neuanfang.

SPD: Regieren und gleichzeitig erneuern

Nahles leitete die Erneuerung ein – und musste parallel den SPD-Ministern in der Großen Koalition die Linie vorgeben. Als sich die Unionsparteien im Sommer 2018 beinahe gegenseitig zerlegten, positionierte Nahles die SPD als Stimme der Vernunft.

Einen Fehler machte die SPD-Chefin im Spätsommer, als sie sich zunächst bereit erklärte, Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen nach dessen umstrittenen Einschätzungen zu den Vorfällen in Chemnitz mit einer Beförderung zum Staatssekretär zu "bestrafen" – wenige Wochen vor der Landtagswahl in Bayern. SPD-Landeschefin Natascha Kohnen war entsetzt; bei einem gemeinsamen Auftritt in München widersprach sie Nahles vor laufenden Kameras.

Ansonsten aber navigierte die SPD-Chefin ihre Partei weitgehend störungsfrei durch das erste Jahr in der ungeliebten Groko. Parallel brachte sie die Erneuerung der SPD voran.

Auch unter Nahles verliert die SPD Wahlen

Doch die Wähler merkten davon nichts. Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen gingen krachend verloren, genauso wie jetzt die Europa- und die Bremen-Wahl.

Nach wie vor geben die Wahlberechtigten in Umfragen an, sie wüssten nicht, wofür die SPD steht. Vom Erneuerungsprozess in der Partei haben sie nichts mitbekommen – und empfehlen der SPD, die "Groko" zu verlassen, um sich in der Opposition zu erneuern; sogar die Mehrheit der SPD-Wähler sieht das so.

Dass Andrea Nahles, die für diese Koalition gekämpft hat wie kaum sonst jemand, dafür verantwortlich gemacht wird, liegt auf der Hand. Das Geflüster über ihre Ablösung als Fraktionschefin blieb vor der Europawahl nicht geheim.

Wahl zur Fraktionsvorsitzenden: Nahles setzt alles auf eine Karte

Jetzt wagt Nahles die Flucht nach vorn. Beim Pokern würde man sagen: Die Chefin geht "all in". Sie zieht die Wahl zur Fraktionsvorsitzenden vom Herbst auf nächste Woche vor – und macht sie damit zur Vertrauensfrage.

Vielleicht war das das Beste, was Nahles tun konnte, um eine monatelange Personaldiskussion zu verhindern. Das Kalkül: Gewinnt sie die Wahl, haben die Kritiker zu schweigen.

Das Risiko: Verliert sie die Wahl zur Fraktionsvorsitzenden, ob mit Gegenkandidat oder ohne, dann ist Andrea Nahles auch als Parteichefin erledigt.