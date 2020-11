Warum ist die Wahl in den USA so chaotisch? Possoch klärt!

Was war das für eine Wahlnacht! Kein klares Ergebnis, rote Staaten flippten ganz zum Ende der Auszählung doch noch auf blau. Donald Trump erklärte sich zum Sieger und tweetete: "Sie versuchen, die Wahl zu stehlen." Damit erhob er unbegründete Vorwürfe über angeblichen Wahlbetrug. Und er fordert immer wieder: "STOP THE COUNT!" Also: "Hört auf, zu zählen."

Tatsächlich dauert die Auszählung der Stimmen in einigen Staaten besonders lang. Bei früheren Wahlen wussten wir zu diesem Zeitpunkt schon, wer ins Weiße Haus einziehen darf bzw. wer ausziehen muss.

US-Wahlen 2020: Was ist dieses Jahr so anders?

Wegen Corona haben viele US-Amerikaner ihre Stimmzettel mit der Post verschickt oder beim Early Voting mitgemacht. Sie haben also vorm eigentlichen Election Day, dem 3. November, gewählt. Insgesamt mehr als 100 Millionen Menschen. Zum Vergleich: bei der Präsidentschaftswahl 2016 waren es rund 30 Millionen.

Das Wahlsystem in den USA ist einfach besonders

Joe Biden hat längst die "popular vote" gewonnen, also er hat mehr Stimmen als Trump. Er hat sogar mehr Stimmen bekommen als jemals ein Kandidat vor ihm. Doch die Mehrheit der Wählerstimmen ist im US-Wahlsystem nicht entscheidend. Für uns in Deutschland ist das erstmal nicht so leicht zu verstehen. Es mag sogar ungerecht klingen. Doch hinter dem Wahlprinzip der USA steht eine Jahrhunderte alte demokratische Tradition, die sich bis heute behaupten konnte.Warum ist das US-Wahlsystem so komisch? Wie fühlen sich Trump- und Biden-Wähler in diesem Chaos? Und welche Konsequenzen hätte ein Präsident Biden für Deutschland bzw. was würde bei vier weiteren Jahren Trump auf uns zukommen?

