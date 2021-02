01.02.2021, 12:17 Uhr

Warum Israel so schnell impfen kann

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, warum die Impfkampagne gegen das Coronavirus so schleppend verläuft, hat in Israel schon jeder fünfte Einwohner beide Impfdosen erhalten. Wie machen die Israelis das? Die Antwort ist vielschichtig.