Warum Infrastruktur-Großprojekte kaum zu stoppen sind

Egal ob Stuttgart 21, Berliner Flughafen oder jetzt die zweite Stammstrecke in München – diese Infrastrukturgroßprojekte sind zeitlich und finanziell aus dem Ruder gelaufen. Dennoch wollen die Verantwortlichen jeweils an den Vorhaben festhalten. Warum eigentlich?

Politikprofessorin Jasmin Riedl von der Universität der Bundeswehr in München sieht dafür zwei Gründe: die "Pfadabhängigkeit" und den Wählerzuspruch.

Problem der Pfadabhängigkeit

Zur Erinnerung: Als die Entscheidung für die zweite Stammstrecke in München fiel, wurde von Kosten in Höhe von rund 600 Millionen Euro ausgegangen. Nun - vier Jahre später - werden diese auf über sieben Milliarden geschätzt - und der Bau soll erst knapp neun Jahre später fertig werden als ursprünglich vorgesehen.

Dennoch wollen Staatsregierung und Bahn an dem Projekt festhalten. Laut Riedl tun sich Politiker schwer damit, einen einmal eingeschlagenen Pfad, wieder zu verlassen. Besonders dann, wenn die Entscheidung schwer zu erreichen war und dann auch noch teuer ist.

Söder: "Es geht nicht nur um München"

So sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am 20. Juli in der BR-Sendung "jetzt red i": "Wir brauchen diese zweite Stammstrecke. Da geht es nicht nur um München - für München ist es am wenigsten bedeutsam - es geht um die Anschließung des gesamten Umlandes. Das ist ähnlich bedeutsam für die nächsten Generationen, wie vielleicht damals der ganze Teil Olympia, der München nach vorne katapultiert hat."

Großprojekte: Für Politiker Symbolcharakter

Laut Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl sind solche Vorhaben dann ein Kennzeichen, ein symbolischer Nachweis von Handlungsfähigkeit und Machertum für das politische Personal. Und das in erster Linie für die Regierenden, sagt Jasmin Riedl: "Weil wir im Grunde beobachten, dass Politiker und Politikerinnen immer stärker wählerorientiert sind. Also aus diesem Grund sind solche symbolischen Projekte auch enorm schwierig wieder einzukassieren."

Sorge um Wählergunst

Wenn laut Umfragen eine Mehrheit hinter dem Projekt steht, dann ist es auch für die Opposition problematisch, einen Stopp zu fordern. SPD-Landtagsfraktionschef Florian von Brunn erinnert daran, dass "zwei Drittel aller Fahrgäste im regionalen Schienenverkehr fahren auf dem Münchner S-Bahn-Netz bis weit in die Region. Ich sehe da keine Alternative, die wir in absehbarer Zeit verwirklichen können."

Landtags-Grüne für sofortigen Stopp

Einzig die Grünen im Landtag fordern einen schnellen Stopp, sorgen sich um den Bahnausbau in ganz Bayern. Sie waren von Anfang an gegen die zweite Stammstrecke, müssen sich deshalb um ihre Wähler nicht sorgen.

Stopp reicht nicht: Zuschütten notwendig

Josef Wallner vom Bauindustrieverband Bayern spricht noch einen symbolischen Aspekt für den Weiterbau an: "Man muss allerdings auch bedenken, wenn man das Projekt beendet, muss man die begonnenen Maßnahmen absichern oder rückbauen." Die vorhandenen Baustellen müssten dann in so einen Zustand versetzt werden, dass die Stadt München weiter damit leben könne. Und ein Bauloch wieder zuzuschütten, ist eben kein schönes Symbol.

Point of No Return?

Ein beliebtes Argument der Stammstrecken-Befürworter ist: Jetzt sind wir schon soweit, da macht ein Stopp keinen Sinn mehr. Vergleichbar mit dem sogenannten "Point of no Return" in der Fliegersprache. Dann ist auf der Startbahn jener Punkt überschritten, der ein sicheres Abbremsen nicht mehr möglich macht.

Infrastrukturgroßprojekte werden auch künftig möglich sein müssen. Berlin hat einen neuen Flughafen gebraucht und die Münchner S-Bahn muss ausgebaut werden. Die Frage ist, wie und um welchen Preis.