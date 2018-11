Warum immer weniger Frauen in Parlamenten sitzen

In kaum einem deutschen Landesparlament ist der Frauenanteil so gering wie in Bayern. Zwar wuchs der Frauenanteil bis 2008, nachdem die Grünen ins Parlament in den 1980ern in den Landtag einzogen. Doch seitdem ist der Frauenanteil wieder rückläufig.

Frauenanteil so niedrig wie lange nicht

Während SPD und Grüne erfolgreich den Anteil der Frauen im Landtag erhöhen konnten, sind Frauen in den anderen Parteien noch immer deutlich in der Unterzahl. Das zieht den Schnitt nach unten - auf einen Tiefstand von 26,8 Prozent in den letzten zwanzig Jahren.

Niedriger Frauenanteil ist Strukturproblem

Im Deutschen Bundestag ist das Verhältnis nicht wesentlich besser. Nur dreißig Prozent der Abgeordneten sind Frauen. Im westeuropäischen Vergleich ist das ein niedriger Wert. Andere Länder wie Frankreich erhöhen ihren Frauenanteil kontinuierlich. Dort gibt es eine gesetzliche Vorgabe für Parteien bezüglich des Frauenanteils. Wenn eine Partei die nicht einhält, muss sie zahlen.

Rückgang des Frauenanteils als Warnzeichen

Dass der Frauenanteil in Parlamenten wieder zurückgeht, ist für Soziologin Ute Gerhard ein Warnzeichen. Frauen müssten sich bewusst machen, dass sie auch nach 100 Jahren Frauenwahlrecht immer wieder aufs Neue für ihre Rechte kämpfen - und diese nutzen - müssen. Die Soziologin hält Rechtsvorschriften für notwendig, um eine Verbesserung zu erreichen. Denn wie viele Männer oder Frauen auf den Wahllisten stehen, entscheiden derzeit die Parteien ohne Vorgaben.

Mentoringprogramm für Politikerinnen

Die CSU-Abgeordnete Ute Eiling-Hütig ist unzufrieden mit dem Frauenanteil in der Politik – auch in ihrer eigenen Partei. Deshalb engagiert sie sich in einem Mentoringprogramm. Damit sollen mehr Frauen in politische Ämter kommen. Seit Jahren fördert sie auf diese Art und Weise die Nürnbergerin Ivona Papak. Mit Erfolg: Gerade wurde sie dort in den Bezirkstag gewählt.

Vorgaben für den Frauenanteil zukünftig auch in Bayern?

Doch Mentoring allein wird die Situation nicht schnell genug verbessern. Die Frauenunion fordert deshalb jetzt, dass bei der Aufstellung von CSU-Direktkandidaten mindestens vierzig Prozent Frauen mitentscheiden sollen. Die CSU-Abgeordnete Ute Eiling-Hütig hält darüber hinaus auch eine Änderung des Wahlrechts für notwendig. Die Politikerin hält es für unwahrscheinlich, dass ohne vorgeschriebene Quote der Frauenanteil auf fünfzig Prozent anwächst.