Warum fromme Christen in den USA hinter Donald Trump stehen

"Donald Trump betet für dieses Land – und wir beten für ihn" - Gottesdienst in der First Baptist Church von DeFuniak Springs in Nordwest Florida, an der Grenze zu Alabama. Die meisten Menschen hier sind Südstaaten-Baptisten und ihr Glaube spielt eine große Rolle bei der Präsidentenwahl am 3. November.

Gottesdienst-Besucher: Trump versteht uns

"Zuerst einmal bin ich konservativ", sagt Rebecca Welch. "Aber natürlich schaue ich in die Bibel, was Gott uns da zu sagen hat. Und dann wähle ich den besten Mann." Und das ist für alle, die an diesem Sonntagmorgen sprechen, Donald Trump.

"Er versteht, dass wir hart arbeitende Menschen sind", so Welch. "Wir haben Werte, wir lieben unser Land, wir lieben unsere Polizei und wir sind nicht radikal."

Themen: Einwanderung, Sicherheit – und Abtreibung

Und die wichtigsten Themen für die Wahl? "Einwanderung, öffentliche Sicherheit bei all diesen verrückten Aufständen." Und Abtreibung - das stehe ganz oben auf ihrer Liste. Und, dass Donald Trump versprochen hat, Abtreibung schwerer zu machen, ist für viele das entscheidende Argument.

Der sonntägliche Gottesdienst mit Bibelschule und natürlich dem Gemeindeleben: Man trifft sich, redet, erfährt viel – das gehört zum Leben hier. Wegen Corona sitzt man weit auseinander, aber immerhin ist man wieder zusammen.

Trump-Wähler: Präsident bringt Patriotismus zurück

So viele in den USA hätten vergessen, auf welchen Werten das Land aufgebaut sei. Trump gebe ihnen den Stolz auf Amerika zurück. Und bei der Wahl im November gehe es deshalb auch darum, wie man zum Kern Amerikas zurückkomme. "Dieses Land könnte so viel mehr haben, wenn wir zu Gottes Wort zurückfänden", sagt Welch. "Die Antwort heißt: Jesus Christus."

Ein anderer Gottesdienst-Besucher sagt: "Wir hoffen, dass der Herr diese Menschen berührt und sie in die Kirche und auf den moralischen Boden zurückbringt." Das Land sei auf dieser moralischen Basis gegründet worden, vor allem auf Religionsfreiheit.

Trump "perfekt für die Aufgabe"

Moral ist ein wichtiges Stichwort. Donald Trump ist nun nicht gerade das Musterbeispiel eines christlich-moralischen Lebenswandels.

"Wenn Du ins Buch schaust, und ich glaube, es steht im Buch der Richter: 'Gott hat nicht vollkommene Menschen erhoben, um sein Volk zu führen'", rechtfertigt Gottesdienstbesucher Trumps Lebenswandel.

Und Rebecca Welch geht noch einen Schritt weiter: Gott habe Trump nicht in die Position gebracht, weil er ein perfekter Mensch sei. "Er bringt uns alle an den Platz, an den wir gehören, dort wo wir perfekt für unsere Aufgabe sind."