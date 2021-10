Warum Frauen bei Finanzen noch immer im Nachteil sind

Beim Geld fängt die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen schon im Kindesalter an: Denn Mädchen bekommen elf Prozent weniger Taschengeld als Jungen. Dieser Unterschied zieht sich durch das ganze Leben: Während Männer sich im Schnitt mit Anfang 20 damit beschäftigen, wie sie ihr Geld anlegen möchten, machen Frauen das durchschnittlich erst mit Anfang 30. Zehn Jahre, in denen ihre Ersparnisse keinen möglichen Gewinn abwerfen, was auch schon bei kleinen Beträgen möglich ist.

Inflation und Strafzinsen – Wie sicher ist unser Geld? Darüber diskutiert die Münchner Runde am Mittwoch, 27. Oktober 2021 um 20.15 Uhr im BR-Fernsehen und hier auf BR24.

Frauen sind an Aktienmärkten risikoscheuer

Wenn Frauen sich dann mit Geldanlagen beschäftigen, scheuen sie im Vergleich zu Männern eher das Risiko – und investieren weniger am Aktienmarkt. "Das hat Folgen für ihren Vermögensaufbau“, erklärt Alexandra Niessen-Ruenzi. Sie forscht als Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim zu geschlechtsspezifischen Unterschieden an den Finanzmärkten. "Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase entgeht Frauen damit die Prämie, die man am Aktienmarkt langfristig verdienen kann“, so Alexandra Niessen-Ruenzi.

Zum Gender-Paygap kommt der Gender-Investmentgap dazu

Diesen Effekt nennen Forscher Gender-Investmentgap: Bekannt ist der Gender-Paygap, wonach Frauen deutlich weniger Geld als Männer verdienen. In Bayern erhalten Frauen im Schnitt 22 Prozent weniger Gehalt als Männer. Doch es gibt auch den Gender-Investmentgap. Er beschreibt die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Rendite an den Aktienmärkten und bei der Förderung durch Investoren.

Nur jede sechste volljährige Frau besitzt Aktien

In Deutschland besitzt nur jede sechste volljährige Frau überhaupt Aktien. Aktuell stehen 4,5 Millionen Aktionärinnen rund 7,9 Millionen Aktionären gegenüber. Und auch abseits der Börse überwiegen bei den Finanzen die Nachteile für Frauen, wie Anne Connelly erklärt: "Sie gründen zu wenig, sie verhandeln beim Gehalt nicht richtig. Und sie machen sich weniger Gedanken als Männer, welche finanziellen Perspektiven sich aus ihrer Berufswahl ergeben.“ Anne Connelly ist langjährige Managerin in der Investmentfondsbranche und Gründerin des Finanzportals für Frauen "herMoney“. Darüber hinaus leitet sie das von ihr initiierte Karrierenetzwerk "Fondsfrauen“, mit dem sie Frauen dazu gewinnen möchte, in der Finanz- und Investmentbranche Karriere zu machen.

Frauen droht Altersarmut

"Wenn man in einer Partnerschaft lebt, fallen Frauen in traditionelle Muster zurück und überlassen das Thema Geld dem Partner. Das führt zu weniger Einkommen im Alter“, erklärt Connelly. Wenn dann noch eine Trennung dazukomme, sei die Altersarmut vorprogrammiert, so Connelly. "Damit das nicht passiert, müssen wir Frauen dahinstupsen und ihnen sagen: 'Hey, Du musst Dich um Dein Geld kümmern! Du darfst die Verantwortung für Deine finanzielle Situation nicht abgeben!‘“ Um Frauen dabei zu ermutigen, bietet "herMoney“ persönliche Finanzberatung, aber auch Videokurse oder einen Podcast an.

Bis 1958: Frauen durften Bankkonto nur mit Erlaubnis des Mannes eröffnen

Einen anderen Ansatz verfolgt Helma Sick. Die 80-Jährige ist Finanzexpertin und gründete 1987 ihr eigenes Unternehmen "Frau & Geld“. Heute hält sie Vorträge zum Thema "Ein Mann ist keine Altersvorsorge“. Helma Sick begrüßt zwar Finanzberatung für Frauen, legt ihren Schwerpunkt aber auf eine Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse. "Geschäfte waren immer eine Domäne der Männer. Daran hat die Tatsache nichts verändert, dass viele Frauen sehr gut ausbildet sind und entsprechend verdienen“, erklärt Sick. Die Ursachen dafür sieht sie in der jahrhundertelangen Benachteiligung von Frauen beim Thema Geld. Bis 1958 durften Frauen nur mit Zustimmung ihres Ehemanns ein Bankkonto eröffnen. Und erst seit 1977 brauchen Ehefrauen nicht mehr die Einwilligung ihres Mannes, um arbeiten zu dürfen.