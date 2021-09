Warum diese Bundestagswahl eine besondere ist

Wählen im Homeoffice: Noch ein Rekord

Die Deutsche Presse-Agentur hat sich sieben Tage vor der Abstimmung umgehört: Bayern steuert auf einen Briefwahl-Rekord zu. In München hatte bis zum 19. September schon mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt: rund 477.000 von insgesamt 923.000. In den anderen großen Städten nicht nur im Freistaat ist die Tendenz ähnlich. Die Behörden in Frankfurt am Main und Bremen verschickten laut einer Umfrage der "Welt am Sonntag" doppelt so viele Briefwahlunterlagen wie zum gleichen Zeitpunkt vor der vergangenen Bundestagswahl.

Der Trend zur Briefwahl ist ungebrochen: Gaben 1990 nur 9,4 Prozent der Wähler auf diesem Weg ihre Stimme ab, waren es 2017 bereits 28,6 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie rechnet der Bundeswahlleiter mit einem allgemein stärkeren Anstieg als üblich.