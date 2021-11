Warum der Ethikrat eine berufsbezogene Impfpflicht fordert

Der Deutsche Ethikrat plädiert mit großer Mehrheit für eine berufsbezogene Impfpflicht gegen Corona. "Beschäftigte, die schwer oder chronisch kranke sowie hochbetagte Menschen beruflich versorgen, wie ärztliches und pflegendes Personal, aber auch Mitarbeitende des Sozialdienstes, der Alltagsbegleitung oder der Hauswirtschaft, tragen eine besondere Verantwortung dafür, die ihnen Anvertrauten nicht zu schädigen", heißt es in einer Stellungnahme des Ethikrats. Er empfiehlt deshalb der Bundesregierung, "unverzüglich eine hinreichend differenzierte gesetzliche Regelung für eine berufsbezogene Impfpflicht zu prüfen und gegebenenfalls eine praktikable und effektive Umsetzung vorzubereiten".

Buyx: Gefahr durch ungeimpftes Pflegepersonal

Wie die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx im Interview mit dem BR betonte, habe der Ethikrat seine Haltung korrigiert, weil das Infektionsgeschehen nun zeige, dass sich nicht ausreichend genug Menschen gegen Corona haben impfen lassen, auch im medizinischen und pflegerischen Bereichen. Außerdem sei die Imunantwort auf eine Covid-Impfung bei Hochbetagten oft nicht ausreichend. Das Risiko von ungeimpften, pflegendendem Personal mit Covid-19 infiziert zu werden, und damit an der Infektion zu sterben, sei besonders hoch.

Ethikrats-Vorsitzende: Verantwortung liegt bei den Mitarbeiterin

Das regelmäßige Testen von ungeimpften Mitarbeitenden reiche nicht aus, um die Sicherheit für die vulnerablen Gruppen zu gewährleisten, so Buyx. Damit liege die Verantwortung dafür nicht nur bei der Einrichtung und beim Träger, sondern auch bei den einzelnen Mitarbeitenden. Alena Buyx hofft, dass allein schon die Diskussion um die berufsbezogene Impfpflicht, die ja nun schon eine Weile andauere, dazu führe, dass auch die Einrichtungen das als ein Signal verstünden, jetzt nochmal ganz intensiv alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter niedrigschwellig anzusprechen, Angebote zu machen. Am besten wäre es, das mit den Booster-Impfungen zu kombinieren, so ihr Vorschlag. Denn die Auffrischungsimpfungen stünden ja jetzt auch an, in diesen Einrichtungen. Sie hoffe sehr, dass das einen Schub für die Impfbereitschaft gebe.

Spahn skeptisch

Gesundheitsminister Jens Spahn sieht die Vorschläge des Ethikrats skeptisch. Dem Nachrichtenmagazin Spiegel sagte Spahn, er hätte "die Sorge, dass wir mit zu viel Druck viele Pflegekräfte verlieren" könnten. Allerdings sei er weiterhin für tägliche Tests.

Zustimmung kommt dagegen vom Deutschen Pflegerat. Präsidentin Christine Vogler erklärte, "die isolierte, verkürzte Debatte um die Impfpflicht einer einzelnen Gruppe, die der Pflegenden, ist somit vom Tisch". Allerdings dürfe die Aufzählung der vom Ethikrat genannten Berufsgruppen längst nicht abschließend sein. "Es muss geklärt werden, nach welchen eindeutigen Kriterien eine mögliche Auswahl von Berufsgruppen beziehungsweise der in diesen Bereichen Beschäftigten erfolgt. Die Kriterien müssen nachvollziehbar und juristisch sauber definiert sein." Notwendig sei zudem eine klare und einheitliche Gesetzgebung.