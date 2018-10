Warum das Pendel im Osten nach rechts ausschlägt

Dass Fremdenhass und Nationalismus in ganz Deutschland verbreitet sind, ist keine Binsenweisheit. Auffällig ist aber, wie stark das Pendel nach rechts in Ostdeutschland, speziell in Sachsen, ausschlägt. Dafür gibt es ein Konglomerat von Gründen. Während der DDR-Diktatur wurden tausende Vertragsarbeiter aus Mosambik, Vietnam oder Kuba segregiert und wie Sklaven behandelt. Dass Fremde prinzipiell suspekt wären, wurde quasi anerzogen.

Rassismus ist Erbe der DDR

Der Historiker Harry Waibel hat nachgewiesen, dass es viele rassistische Ausschreitungen, vor allem von Fußball-Hooligans gab, bei denen auch Menschen getötet wurden. Diese Vorfälle wurden vom SED-Regime allesamt vertuscht.

Nach der Wende fand eine tiefgreifende Destabilisierung statt: Arbeitsplätze brachen massenhaft weg, mehr Frauen als Männer wanderten ab. "Mann" suchte eine neue Identität und Sündenböcke. Deutschtümelei und Rassismus schlugen Wurzeln.

Die NPD bestellte in Sachsen den Boden

2004 zog die NPD erstmals in den sächsischen Landtag ein, 2006 in den von Mecklenburg-Vorpommern. Die Verknüpfung von Politik und gewaltbereiten Neonazis und Hooligans begann, teilweise wurden Kameradschaften finanziert.

Die NPD verlegte ihre Kaderleute, ihre Logistik und ihren Verlag nach Sachsen. Das Bundesland sollte ein braunes Musterland, ein rechtsextremes Aufmarschgebiet für ganz Deutschland werden. Das emotionale und ideelle Vakuum im Osten wurde von westdeutschen Strippenziehern bewusst gefüllt.

Neurechte Ideologen gingen von den Westen in den Osten

Auffallend ist, dass neurechte Kaderleute aus dem Westen stammen. In Schnellroda bei Halle zum Beispiel lebt und arbeitet der vom Bodensee stammende Verleger („Verlag Antaois“) Götz Kubitschek. Er ist wiederum mit dem aus Hessen stammenden AfD Fraktions-und Landesvorsitzenden von Thüringen, Björn Höcke, eng verbunden.

Ethnopluralismus ist der Nukleus ihrer Ideologie. Danach habe jedes Volk einen bestimmten Wesenskern und brauche seinen historisch zugewiesenen Raum. Diese Argumentation haben die deutschen Neurechten von der französischen Nouvelle Droite übernommen.

Nationaler Sozialismus zielt auf Ostdeutschland ab

Aber auch der Sozialstaat wird neu gedacht und mit Nationalismus und Rassismus verknüpft. Gesundheit, Pflege, Rente verknüpft mit dem Thema Identität und Nationalstaat. Das heißt knallhart: Soziale Wohltaten nur noch für deutsche Bürger.

Auf der Straße hört sich das dann so an wie Anfang September bei einem sogenannten Trauermarsch in Köthen, Sachsen-Anhalt, als skandiert wurde: "Nationaler Sozialismus, jetzt, jetzt, jetzt."

Das Feature "Die neurechte Revolution" zum Tag der Deutschen Einheit: Am Mittwoch ab 18.05 Uhr in Bayern 2.