Warum das 9-Euro-Ticket noch scheitern könnte

Am heutigen Donnerstag entscheidet der Bundestag. Am Freitag der Bundesrat. Laut Gesetzentwurf der Ampel-Koalition soll das Billig-Ticket für Juni bis August erhältlich sein. In diesem Zeitraum sollen Bürgerinnen und Bürger das komplette Angebot des Regional- und Nahverkehrs für neun Euro pro Monat nutzen können.

Das Ticket ist nicht auf einen bestimmten Verkehrsverbund begrenzt. Wer möchte, kann also nicht nur in Straßenbahnen, Bussen sowie S- und U-Bahnen seines regionalen Verkehrsunternehmens fahren, sondern theoretisch mit Regionalbahn und -express von den Alpen bis an die Nordseeküste reisen.

Auch Abonnenten profitieren

Im Vergleich zu regulären Monatskarten wäre das 9-Euro-Ticket eine bedeutend günstigere Alternative. Den Plänen zufolge sollen auch bestehende Abonnenten ohne zusätzlichen Aufwand von dem Angebot profitieren: "Wer bereits ein Abo hat, zahlt im Aktionszeitraum automatisch den vergünstigten Preis", schreibt beispielsweise die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf ihrer Homepage.

"Anreiz zum Umstieg"

Die Ampelkoalition sieht im 9-Euro-Ticket einen doppelten Nutzen. Als Teil des Entlastungspakets soll das Angebot ein Stück weit die Kosten für Energie, Lebensmittel und Mobilität ausgleichen, die im Zuge des Ukraine-Kriegs zuletzt stark gestiegen waren. Außerdem biete das Ticket "einen Anreiz zum Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und zur Energieeinsparung", heißt es im Gesetzentwurf. Seit Corona beklagen viele ÖPNV-Unternehmen auch in Bayern einen deutlichen Rückgang der Fahrgastzahlen.

Die Ampel will die finanziellen Mittel so erhöhen, "dass die Länder in die Lage versetzt werden, das Vorhaben umzusetzen". Insgesamt 3,7 Milliarden Euro sollen an die Bundesländer fließen. Dabei entfallen 2,5 Milliarden Euro auf prognostizierte Einnahmeausfälle der Verkehrsbetriebe durch das 9-Euro-Ticket. Weitere 1,2 Milliarden Euro bezuschusst der Bund in diesem Jahr, um die coronabedingten Mindereinnahmen auszugleichen.

Bernreiter: "Kann nicht zustimmen"

Da der Regional- und Nahverkehr grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Länder fällt, braucht es heute aber nicht nur eine Mehrheit im Bundestag, am Tag darauf muss auch der Bundesrat zustimmen. Dort könnte das 9-Euro-Ticket noch kippen. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hält die Finanzierung für unzureichend. "Ich kann dem Vorhaben nicht zustimmen. Es fehlen 1,5 Milliarden Regionalisierungsmittel", so Bernreiter zu BR24.

Mit Blick auf die Sommerferien verwies Bernreiter auf verstärkten Freizeitverkehr im Aktionszeitraum Juni, Juli und August. Seine Befürchtung: Überfüllte Züge, zu wenige Fahrzeuge und unzufriedene Kunden. "Es braucht eine dauerhafte, verlässliche Stärkung des Angebots und nicht so ein ideologisches Paket", so Bernreiter. Ohne eine langfristig garantierte Finanzierung sei die Situation nach Ende der Aktion schlechter als zuvor.

Kritik nicht nur aus Bayern

Bernreiters Kritik könnte als Profilierung einer Partei gesehen werden, die auf Bundesebene seit kurzem in der Opposition ist - schließlich ist die bayerische Staatsregierung deutschlandweit die einzige, an der keine der Ampel-Parteien beteiligt ist. Doch ganz so einfach scheint die Sache nicht. Auch aus anderen Ländern gibt es skeptische Stimmen: Sowohl die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne), sowie der Grüne Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, Winfried Hermann, warnen, ihre Zustimmung im Bundesrat könnten an der unzureichenden Finanzierung scheitern. "Hinter der Forderung 1,5 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel stehen alle 16 Bundesländer", sagt Bernreiter.

Bund Naturschutz befürchtet "Strohfeuer"

Auch Experten sehen Teile des Gesetzes kritisch. In einer Anhörung des Verkehrsausschusses vergangenen Montag forderte Jens Hilgenberg vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) eine deutliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass das 9-Euro-Ticket lediglich ein "Strohfeuer" entfache, wenn der ÖPNV nicht in der Fläche ausgebaut werde.

Jan Schilling vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sagt, dass es sich beim 9-Euro-Ticket in erster Linie um eine sozialpolitische Maßnahme und nicht um eine verkehrspolitische handle. Wie Bernreiter erwartet auch er deutlich mehr Fahrgäste und überfüllte Züge, besonders in touristischen Regionen. Laut Schilling muss der Bund damit rechnen, dass die 2,5 Milliarden Euro nicht ausreichen, und gegebenenfalls bereit sein, Gelder nachzuschießen.

Steuert die Ampel noch nach?

"Ich gehe davon aus, dass der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet wird", so Bernd Reuther, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, zu BR24. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Bundesrat anschließend seine Zustimmung verweigert.

Ähnlich äußerte sich SPD-Politiker Detlef Müller. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende in Berlin fordert, das 9-Euro-Ticket von der Diskussion um höhere Regionalisierungsmittel zu trennen: "Natürlich brauchen die Länder mehr Mittel. Aber das Thema müssen wir danach angehen."

Neben der Finanzierung stieß einzelnen Verkehrsministern auch die Art und Weise auf, in der die Ampel das Vorhaben angekündigt hatte. Bernreiter bezeichnet das 9-Euro-Ticket als "Nacht-und-Nebel-Aktion" der Bundesregierung. Die Länder seien in den Prozess nicht eingebunden gewesen.

Müller (SPD): "Bürger nicht enttäuschen"

Ein Vorwurf, den SPD-Fraktionsvize Müller in Teilen sogar verstehen kann. Auch er und seine SPD-Fraktion seien von der Angebotsoffensive des Ampel-Koalitionsausschusses überrascht worden. "Vielleicht sollte das bei einem Beschluss, dessen Umsetzung fast ausschließlich bei den Ländern liegt, nicht allzu häufig passieren." Dennoch sollte man, so Müller, die Bürger und Verkehrsunternehmen, die sich seit Wochen auf das 9-Euro-Ticket eingestellt haben, nicht im letzten Moment enttäuschen.

Tatsächlich schließt auch Bayerns Verkehrsminister Bernreiter auf Nachfrage nicht ganz aus, das Gesetz im Bundesrat am Freitag noch passieren zu lassen: "Das wird eine politische Entscheidung werden."