Warum Bio-Kunststoffe derzeit niemand wirklich braucht

Meist sind die Verpackungen in einem Braunton gehalten, die Aufschrift ist grün und irgendwo prangt in großen Lettern: "Biologisch abbaubar!" Dabei ist das nur ein Überbegriff und bedeutet nichts anderes, als dass das eingesetzte Material beispielsweise von Mikroorganismen oder Enzymen zersetzt werden kann.

Unter welchen Bedingungen das passiert und wie lange es dauert, bis eine solche Verpackung verrottet, ist damit aber noch lange nicht klar. Geschützt ist das "Bio" im Bio-Kunststoff nämlich nicht. Somit sind biologisch abbaubare Materialien auch nicht selbstverständlich kompostierbar.

Kompostierbare Verpackungen dürfen nicht in die Biotonne

Wir Verbraucher lieben Verpackungen und finden diese, gerade im Bereich Lebensmittel, sehr hygienisch. Das Plastik-Problem ist den meisten natürlich bewusst, deshalb werben auch viele Anbieter mit sogenannten kompostierbaren Verpackungen. Klingt toll und es wird suggeriert: Das löst sich in Wohlgefallen auf! Früher oder später.

Genau das "später" ist aber ein Problem für viele Kompostieranlagen. "Kompostierbare Kunststoffverpackungen gehören grundsätzlich nicht in die Biotonne", sagt Christopher Stolzenberg, Sprecher des Bundesumweltministeriums in Berlin. Eine spezielle Kennzeichnung solcher Verpackungen sei daher auch gar nicht nötig, so der Experte.

Abbau von Biokunststoffen kaum fristgerecht möglich

Mit spezieller Kennzeichnung ist beispielsweise auch der grüne Keimling gemeint, der als eine Art Siegel auf vielen Verpackungen prangt. Damit soll die DIN-Norm EN 13432 erfüllt sein, die besagt, dass sich Verpackungen in drei Monaten zu 90 Prozent zersetzt haben. Allerdings ist der Keimling nur eine Art Markenzeichen des Europäischen Verbandes der Biokunststoffproduzenten und diese Zerfallsgarantie gilt nur unter bestimmten industriellen Bedingungen.

Für Michael Buchheit, Vorsitzender der regionalen "Gütegemeinschaft Kompost" im Landkreis Erding, ist das im Alltag oft ein Problem: "Tests an praktischen Anlagen haben gezeigt, dass selbst hochwertige und technisch gut aufgebaute Anlagen es nicht schaffen, innerhalb der vorgegebenen Zeiten diese Biokunststoffe abzubauen."

Die meisten Kompostieranlagen brauchen nämlich für den Vergärungsprozess von herkömmlichen Bioabfällen weit weniger Zeit als diese 90 Tage. Und Zeit ist Geld, gerade bei der Kompostaufbereitung. Deshalb werden kompostierbare Verpackungen genauso aussortiert wie andere Störstoffe, um den Gärungsprozess optimal zu gestalten. Wurzer-Umwelt kostet das nach eigenen Angaben jährlich mehrere hunderttausend Euro.

Biokunststoff-Hersteller kritisieren unflexibles Abfallmanagement

Chemie-Gigant BASF in Ludwigshafen ist ganz groß im Bio-Kunststoff-Geschäft und entwickelt und produziert auch kompostierbare Verpackungsmaterialien. Allerdings fast ausschließlich für den internationalen Markt, denn dort sind die Strukturen im Entsorgungssektor weniger starr und flexibel: "Zum Beispiel gibt es in Italien Zusatzzertifikate, die von Kompostierern für die verschiedenen Anwendungen herausgegeben werden", sagt Katharina Schlegel, vom Global Market Development Biopolymers zuständig ist, "und die damit sicherstellen, dass es innerhalb des Entsorgungssystems auch Akzeptanz findet."

Bestes Beispiel seien die gängigen Bio-Müllbeutel, wegen ihrer Form auch "Hemdchenbeutel" genannt. Viele Verbraucher nutzen sie, weil sie so ihren Biomüll sauber zur Tonne bringen und nicht in der durchgeweichten, braunen Papiertüte. Auf den meisten steht zwar groß "kompostierbar" drauf, aber kaum eine Kommune in Deutschland erlaubt diese Müllbeutel in der Biotonne.

Ein Problem, das auch in Österreich bestand, sagt Schlegel: "Auch da gab es das Problem, dass zu viele Polyethylen-Tüten im Kompost waren und dass man diese gar nicht mehr richtig raussammeln konnte. Die einfache und ganz klare Lösung war, dass einfach alles gegen kompostierbare ausgetauscht wird."

In Deutschland ist das aber nicht möglich, deshalb bleibt Michael Buchheit von Wurzer-Umwelt auch keine andere Wahl als alles auszusortieren, was an Tüten im Biomüll zu finden ist: "Also wir können diese Kunststoffe nicht von anderen Kunststoffen unterscheiden. Also in der Regel gelangen diese Kunststoffe gar nicht in die Verarbeitung."

Auch Kompostierbare sind nur Verpackungsmüll

Am Ende ist es dann egal, ob die Verpackungen aus Maisstärke, Zuckerrohr oder anderen Molekülen bestehen, die nicht erdölbasiert sind.

"Alle Verpackungen, die nicht aus Papier oder aus Glas sind, gehören in den gelben Sack und damit auch diese Bio bioabbaubaren oder kompostierbaren Verpackungen." Axel Subklew, "Mülltrennung wirkt!"

"Alle Verpackungen, die nicht aus Papier oder aus Glas sind, gehören in den gelben Sack und damit auch diese Bio bioabbaubaren oder kompostierbaren Verpackungen", sagt Axel Subklew von der Kampagne "Mülltrennung wirkt!", einer Initiative der dualen Systeme in Deutschland.

Allerding muss Subklew zugeben, dass die Bio-Kunststoffe und vor allem die kompostierbaren Verpackungen im Gelben Sack auch nicht so gern gesehen werden. Schließlich stehen sie nicht für das Prinzip der Wiederverwertung: "Die normalen bioabbaubaren, kompostierbaren Verpackungen gelten als nicht recyclingfähig. Zurzeit. Weil wir diesen Verwertungsweg nicht haben. Und deshalb sind sie auch teurer und müssen teurer in der Lizenzierung werden."

Das bedeutet: Am besten wäre es, die kompostierbaren Verpackungen auszusortieren und zu verbrennen, dann hätten sie bei der thermischen Verwertung wenigstens noch ihren Zweck erfüllt.

Zuckerrohr, Mais und Co. für Tier oder Tonne?

Warum diese Stoffe bei der Wiederaufbereitung so kritisch sind, erklärt Timothy Glaze vom Reinigungs- und Pflegemittelhersteller Werner & Mertz, mit der Marke "Frosch" einer der deutschlandweit führenden Aufbereiter von Plastik aus dem gelben Sack: "Sie führen zu Problemen bei der Verwertung im PET-Strom, aber auch bei anderen Kunststoffen. Schon geringe Mengen an kompostierbaren Verpackungen im Kunststoffrecycling führen zu massiven Qualitätsverlusten, bis hin zu komplett unbrauchbaren Ergebnissen."

Kunststoffe, die biogenen Ursprungs, also wie konventioneller Plastik aufgebaut sind, machen im Recycling übrigens keine Probleme. Diese biobasierten Kunststoffe sind aber aus anderen Gründen – ökologisch betrachtet – höchst umstritten. Schließlich müssen Zuckerrohr, Mais oder andere Kulturpflanzen, die dann die Basis für diese Kunststoffe sind, als Konkurrenz zu Futter- oder Lebensmittelpflanzen gesehen werden. Oder sie stammen aus Monokulturen beziehungsweise problematischen Anbau-Regionen.

Perspektiven für kompostierbare Kunststoffe

Solange es im Rahmen eines gezielten Abfallmanagements keine sinnvolle Verwertung oder Rückführung von kompostierbaren Verpackungen gibt, machen sie also eigentlich keinen Sinn. Sobald aber herkömmliches Plastik nicht einfach ausgetauscht, sondern gezielt – eben wegen spezieller Eigenschaften von Bioplastik – ersetzt wird, bringt es was, sagt Verpackungsingenieurin Carolina Schweig aus Bönningstedt in Schleswig-Holstein, die viele Unternehmen bei Verpackungen berät: "Wir haben zum Beispiel in Österreich für Karotten Folien eingeführt, die eine 50 Prozent längere Haltbarkeit für die Karotten und Wurzelgemüse haben, die eine Verkeimung oder das Verschimmeln verhindern. Das sind Ansätze und dafür rentiert sich das, weil wir dann wieder viel mehr Funktionalität da reingekommen."

Und auch beim Einsatz von Plastik im Freien oder speziell in der Landwirtschaft können kompostierbare Materialien durchaus eine sinnvolle Ergänzung darstellen, sagt Axel Subklew von "Mülltrennung wirkt!": "Ob das jetzt Planen in der Landwirtschaft sind, das kann eine sinnvolle Anwendung sein. Dass diese Materialien quasi auch wieder eingearbeitet werden können. Also kein Mikroplastik, wie wir es ja nicht haben wollen. Und für solche Anwendung kann das eine sehr, sehr gute Lösung sein."