Warum Amazon, Google & Co. so schwer zu besteuern sind

Das ist im Endeffekt sehr nah einer klassischen Umsatzsteuer. Von der Wirkung wäre es im Prinzip so etwas wie eine zusätzliche Umsatzsteuer, nur dass die nicht die Konsumenten überweisen müssen, sondern die Unternehmen selber.

Die Idee ist: Wenn Sie hier in einem Zielland wie Deutschland Umsätze machen, dass die zusätzlich z.B. mit drei Prozent besteuert werden. Sie dürfen kein Steuersystem konzipieren, das Google anders besteuert als Daimler-Benz oder BMW oder auch ein kleines oder mittleres Unternehmen. Und all diese Steuern, die man durchsetzt, die knüpfen nicht daran an, dass es ein "böses US-Unternehmen" ist, sondern an bestimmte digitale Merkmale.

Wir dürfen nicht vergessen, dass sich immer mehr Unternehmen - sagen wir mal deutsche Unternehmen - zu digitalen Unternehmen wandeln werden. Schauen Sie sich das Automobil der Zukunft an: Zum ganz großen Teil ist das auch ein digitales Leistungspaket. Und plötzlich ist es dann so, dass eine Steuer, mit der man irgendwelche Unternehmen aus dem Silicon Valley treffen wollte, auch plötzlich anwendbar ist auf ganz normale deutsche oder europäische Industrieadressen. Da muss man extrem vorsichtig sein.

Außerdem befinden wir uns in einer Handelsauseinandersetzung mit den USA. Natürlich ist das auch ein unfreundlicher Akt, der jetzt erst einmal abzielt auf erfolgreiche US-Unternehmen. Und man muss auch aufpassen, dass man dort nicht Gegenmaßnahmen provoziert. Es ist wirklich ein Abtasten zwischen verschiedenen Zielen.

Ich warne auch vor der Illusion, dass man sich sicher sein kann, dass man damit wirklich die Unternehmen im Silicon Valley trifft - es ist eine Steuer, die wird so ähnlich wirken wie die Umsatzsteuer. Es ist schlichtweg möglich, dass die Konsumenten in Europa zahlen werden durch höhere Preise.