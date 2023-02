Warten auf den Flug nach Adana – Tränen, Wut und Mitgefühl

Eine Stunde und 15 Minuten dauert es von Istanbul nach Adana. Das Gate G5A am Istanbuler Flughafen, wo der Flug nach Adana abgehen soll, ist voll. Der Ticketpreis für die Strecke ist seit dem Erdbeben deutlich gestiegen. Zum Teil zahlt man fast doppelt so viel. Aber wer noch eines bekommt, greift zu. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten in die Krisenzone im Südosten der Türkei zu gelangen.

Durch Erdbeben zerrissene Familien

Zwei junge Frauen kommen zum Gate G5A. Die eine weint, die andere stützt sie und erklärt ihre Tränen. Die Schwester ihrer Freundin ist gestorben, mit 45 Jahren. Ebenso der Sohn, der nur 15 Jahre alt war. Ihr Haus in Hatay ist eingestürzt, während sie schliefen. Der Ehemann und Vater hat überlebt, weil er noch nicht zuhause war. Zu ihm wollen sie jetzt fliegen, ihn unterstützen. Gemeinsam versuchen, den Verlust zu verstehen und zu verkraften. Das zähle jetzt.

Trauer ist Familiensache

Deshalb werden sie von Adana aus weiter ins größtenteils zerstörte Hatay fahren, egal, wo sie dort unterkommen können. Die Familie ist jetzt obdachlos, schläft in Notunterkünften. Ihre Namen wollen sie nicht sagen, auch nicht den der verstorbenen Schwester. Das hätte sie nicht gewollt. Trauer sei Familiensache.

Der Zielort Hatay vereint die Reisenden in ihrer Trauer

Zwei Reihen weiter sitzen ein junger Mann, Mehmet, und eine ältere Frau, Yazgülü, die ein graues Kopftuch trägt. Während die beiden miteinander reden, sieht man immer wieder Tränen auf den Wangen von Yazgülü.

Kennen tun sich die beiden nicht, aber in diesen Zeiten und wenn man das Flugziel Adana hat, redet man miteinander. Drei ihrer Verwandten seien beim Erdbeben gestorben, so Yazgülü. Auch sie kommt aus Hatay. Von vier weiteren Verwandten hat sie seit Tagen nichts mehr gehört.

Sie deutet auf ihr Handy. Keine Nachricht, nichts. Was mit ihnen ist, das will sie jetzt wissen. Deshalb fliegt sie weg von Istanbul nach Hause in ihre Heimstadt Hatay. Sie wolle helfen, zu suchen - in allen Krankenhäusern der Region und selbst zu den Trümmern gehen. "Bitte bete für sie, dass wir sie noch finden", darum bittet sie Mehmet, immer wieder.

Zusammengefallene Infrastruktur erschwert die Hilfsmaßnahmen gravierend

Mehmet selbst hat keine Angehörigen verloren. Er erzählt aber von den vollen Krankenhäusern in der Stadt Adana. Denn die Verwundeten werden aus der Krisenregion hergebracht, weil die medizinische Infrastruktur in den betroffenen Regionen in sich zusammengefallen ist.

Mehmet erzählt auch, dass er wütend ist. So wie sehr viele andere Türk:innen, meint er. "Schau nur mal auf Social Media! Alle fragen sich, warum die Regierung nicht schon gleich am ersten Tag gehandelt hat. Warum sie das Ausmaß der Katastrophe nicht erkannt oder einfach klein geredet haben. Warum in manchen Städten wie Hatay, Maras oder Adiyaman noch gar keine Hilfe angekommen ist." Mehmet sagt, dass er an der Regierung zweifelt, dass noch mehr Menschen gerettet hätten werden können.

Internationale Hilfe willkommen

Er sei froh, dass jetzt so viel internationale Hilfe komme. Auf die türkische Regierung könne man nicht zählen, "denn die haben auch erlaubt, dass man so instabil und so hoch baut in diesem Gebiet, wo jeder die Gefahr von Erdbeben kennt." Dann bedankt er sich nochmal, dass jetzt so viele aus dem Ausland kommen und helfen.

Hilfskräfte aus Westeuropa versuchen zu unterstützen

Auch Helferinnen warten, wie die die junge blonde Frau mit langen Locken, die einen gelben Sweater trägt, auf dem "@fire free RESCUE" steht, und die gerade noch ein Sandwich isst. Eloise kommt aus Belgien, ihre NGO ist schon vor Ort in Kahramanmaraş.

Sie wurde als Verstärkung angefordert. Es ist ihr allererster Kriseneinsatz. "Aber ich kenne mich gut aus. Wir haben gut geübt. Die wichtigste Regel: Kein Leichtsinn, denn Helfer dürfen niemals selber zu Opfern werden." Sie gibt sich though, wirkt aber angespannt, so wie fast alle hier, die auf den Flug nach Adana warten.

Und die Anspannung wird bei allen deutlich größer als die Durchsage kommt, dass sich der Abflug nach Adana auf unbestimmte Zeit verzögert.

Oftmals gibt nur Beten noch Kraft

Yazgülü, die ältere Dame mit Kopftuch, stößt einen kurzen Schrei aus. Wann kommt sie endlich nach Hause und kann nach den Vermissten suchen? Ein großer Mann mit dunkeln Haaren geht auf sie zu und spricht sie an. Ob er ihr Geld gebe könne, für ihre Suche, fragt er. Sie schaut den Mann an und blickt dann nach unten. Sie schüttelt den Kopf. Nein, das wolle sie nicht. Dann blickt sie nach oben und sagt: "Aber beten können Sie für uns, darum bitte ich Sie."

"Okay", sagt der Mann. Und dann sagt er etwas später und leise zu Mehmet: "Ich bin oft beruflich in Adana. Meine Familie lebt nicht hier, aber das alles lässt mich nicht kalt." Nach einer Weile ergänzt er: "Ich drücke ihr nachher beim Boarding einfach das Geld in die Hand, irgendwas muss ich einfach tun."