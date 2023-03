Artikel mit Audio-Inhalten

Warnstreiktag am Montag: Heftige Kritik aus der Wirtschaft

Millionen Reisende und Pendler in ganz Deutschland werden am Montag von einem bisher beispiellosen Warnstreik im Verkehr betroffen sein. Am Vorgehen der Gewerkschaften gibt es heftige Kritik. Möglich seien sogar Versorgungsengpässe, heißt es.