Warnstreiks in Metallindustrie in Bayern gehen weiter

Nach den ersten Warnstreiks in der Nacht zum Samstag will die IG Metall auch in dieser Woche in Bayern die Aktionen fortsetzen. Betroffen ist davon am Montag der Autozulieferer Syncreon am Standort Neutraubling in der Oberpfalz und Bosch Rexroth im schwäbischen Elchingen. Nach dem Feiertag am Dienstag würden die Aktionen ausgeweitet, vor allem zum Wochenende hin, heißt es von der bayerischen IG Metall auf Nachfrage. Man wolle den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, so Bayerns IG Metallchef Johann Horn.

Metall- und Elektroindustrie: Kein Verständnis für Streik

Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie zeigt kein Verständnis dafür, dass die Gewerkschaft jetzt schon ihre Mitglieder auf die Straße holt. Die Arbeitgeber hatten bei der dritten Runde ein Angebot präsentiert. Das sieht eine Einmalzahlung von 3.000 Euro vor, die laut Gesetz sozial- und abgabenfrei wäre. Außerdem könne man über eine prozentuale Erhöhung der Einkommen von in Bayern rund 855.000 Beschäftigten reden. Die Laufzeit soll 30 Monate betragen.

Nächste Verhandlungsrunde am 8. November

Mit Blick auf die hohe Inflation, die die Beschäftigten und ihre Familien belasten würden, fordert die IG Metall acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Weiterverhandelt wird für Bayern am 8. November.