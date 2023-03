Warnstreiks bremsen am Freitag bayernweit den Nahverkehr aus

In der Landeshauptstadt München wird es morgen erneut Einschränkungen bei U-Bahn, Bus und Tram geben. Wie viele U-Bahn- und Trambahnfahrten tatsächlich stattfinden werden, ist noch unklar. Bei den Bussen fährt ungefähr jeder zweite. Nicht betroffen vom Warnstreik sind die S-Bahnen, die von der Deutschen Bahn betrieben werden, sowie Regionalbahnen und Regionalbusse. Die Münchner Verkehrsgesellschaft ruft dazu auf, U-Bahn, Bus und Tram zu meiden. In Oberbayern ist auch Ingolstadt von den Streiks betroffen.

Schon am Donnerstag war der öffentliche Nahverkehr in München wegen des Warnstreiks weitgehend stillgelegt worden. U-Bahn und Tram gingen nicht in Betrieb, außerdem fuhr nur etwa jeder zweite Bus. In München wie auch in Augsburg hatte es heute zudem Arbeitsniederlegungen bei den Müllabfuhren gegeben.

Schwaben: Staugefahr und Kita-Streik in Augsburg

Auch in Augsburg soll der Nahverkehr bestreikt werden. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund erwartet den ganzen Tag über einen großflächigen Ausfall der Stadtbus-Linien und der Straßenbahnlinien. Angesichts der ungewissen Streikbeteiligung könne vorab kein Notfahrplan entwickelt werden, hieß es. Auch externe Busunternehmen kurzfristig einzusetzen, sei wegen der fehlenden technischen Ausrüstung der Busse und fehlender Schulungen des Personals nicht möglich.

Auch auf die Kitas in Augsburg könnte der Warnstreik Auswirkungen haben, weil auch deren Beschäftigte zu spät oder gar nicht zur Arbeit kommen könnten. Die Kita-Leitungen versuchten eine weitestgehend vollumfängliche Betreuung zu gewährleisten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Familien werden aber gebeten, nach Möglichkeit ihr Kind zuhause selbst zu betreuen oder früher von der jeweiligen Einrichtung abzuholen.

Niederbayern und Oberpfalz: Streik bei Bussen und Bädern

In Niederbayern und der Oberpfalz ist vom Streikaufruf vor allem Regensburg betroffen, wo die Beschäftigten des Stadtwerks in den Ausstand treten. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass wegen des Warnstreiks alle Buslinien entfallen werden, unter anderem auch die Schulbusse. Nur die Regionalbuslinien, die aus dem Landkreis in die Stadt fahren und meist von privaten Busunternehmen betrieben werden, sollen unterwegs sein.

Von der Gewerkschaft Verdi werden nur die kommunalen Betriebe bestreikt. So bleiben auch die städtischen Bäder in Regensburg geschlossen.

Mittelfranken: Stadtverkehr in mehreren Städten betroffen

Auch im öffentlichen Nahverkehr in Mittelfranken soll es Warnstreiks geben. In Nürnberg bleibt die U-Bahn geschlossen. Bestreikt werden auch die Infra Fürth Verkehr Service GmbH und die Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH.

In Erlangen werden einige Fahrten im Nahverkehr im Rahmen von separaten Notfahrplänen von privaten Verkehrsunternehmen abgedeckt. Dabei sollen alle städtischen Linien im Stundentakt zwischen 4 Uhr und 1 Uhr nachts fahren. Auch einzelne Schulfahrten sollen durchgeführt werden.

Fridays for Future schließt sich an

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future unterstützt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. An der am Freitag in München geplanten Demonstration sollen auch Streikende teilnehmen. Die Organisation erwartet in München 4.000 bis 8.000 Teilnehmer. Deren Anreise dürfte dabei allerdings vom Warnstreik behindert werden. Im Rahmen eines globalen Klimastreiks sind neben München auch an gut 30 anderen Orten in Bayern Demonstrationen geplant - darunter praktisch alle größeren Städte wie Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg, Augsburg, Würzburg, Ingolstadt, Bamberg oder Bayreuth.