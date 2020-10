War es ein Hai? - Surfer in Australien verschwunden

Rettungskräfte suchten am Freitag in der Bucht Wylie Bay an der australischen Südwestküste nach einem Surfer, der nach einem mutmaßlichen Hai-Angriff vermisst wird, wie die Polizei mitteilte. Wylie Bay liegt bei Esperance im Bundesstaat Western Australia.

Wylie Bay: Bereits 2017 ein Hai-Toter

An gleicher Stelle wurde 2017 eine 17-Jährige durch einen Hai getötet. Im Januar starb ein 57 Jahre alter Taucher an der Küste von Esperance durch einen Weißen Hai. Sein Leichnam wurde nie gefunden.

Auch Profi-Surfer Matt Wilkinson begegnet Hai

An der australischen Ostküste bei Ballina hatte der Profi-Surfer Matt Wilkinson am Mittwoch ebenfalls eine Begegnung mit einem Weißen Hai. Wie auf Drohnen-Aufnahmen zu erkennen war, kam der Hai sehr nah an Wilkinsons Füße heran, als der mit seinem Board paddelte. Dann machte sich der Hai plötzlich schnell davon.