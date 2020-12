War das Jahr 2020 wirklich für alle so schlecht?

War das Jahr 2020 tatsächlich so mies wie viele sagen? Für viele zumindest war es ein Horror. Corona und seine Folgen. Kaum ein Tag, an dem es um etwas anderes ging. Ist das eigentlich normal, dass man nicht gut drauf ist?

"Ja, natürlich! Sagt die Resilienzforscherin Prof. Michèle Wessa vom Leibnitz-Institut in Mainz. "Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir uns selbst zugestehen, dass es schwierige Zeiten sind und dass es uns auch mal schlecht gehen kann. Und es auch ein Stück weit zu akzeptieren und auch das traurige Gefühl und die Wut und alles was dabei ist."

Von Geburt an Optimist - oder Pessimist

Die Resilienzforschung untersucht, warum die einen mit Stress leichter umgehen können, also eine höhere Widerstandskraft besitzen, als andere. Zum einen liegt das teilweise an der Veranlagung. Es gibt eindeutig den Pessimisten, wie es auch den Optimisten von Geburt an gibt.

"Andererseits lernen wir natürlich im Lauf des Lebens auf unterschiedliche Art und Weise mit Stress umzugehen und Stresssituationen zu bewältigen", so Wessa. "Je nachdem, welchen Situationen wir im Leben auch schon begegnet sind, das alles führt dazu, dass wir auch jetzt in dieser Krise ganz unterschiedliche Strategien haben, um sie zu bewältigen."

Optimismus auch nach einem Jahr Corona

Eine Umfrage in der Münchner Fußgängerzone. Da trifft man auch Optimisten, die selbst nach fast einem Jahr Corona-Krise noch die guten Seiten sehen:

"Freundschaften haben sich vertieft und man achtet mehr auf seine Gesundheit. Weniger Autofahren und weniger Verkehr, das entspannt schon sehr. So schlecht war das Jahr gar nicht - eigentlich habe ich das Beste draus gemacht." Aus einer Umfrage in der Münchner Fußgängerzone

Alles Menschen mit viel Resilienz – also viel Widerstandskraft. Was in denen steckt, sollen andere lernen können. "Dieses Resilienztraining hilft dabei, Strategien aufzubauen, mit denen man in solchen Stresssituationen dann besser damit umgehen kann, um zu verhindern, dass man vielleicht tatsächlich psychisch krank werden könnte," sagt Professor Wessa.

Facebook & Co können zu Depressionen führen

Es gibt aber auch noch andere Einflussfaktoren, je nachdem, wie man Facebook, Instagram und Co nutzt, kann das die eigene Stimmung und Wahrnehmung beeinflussen. Das hat Sozialpsychologe Phillip Ozimek von der Hochschule Münster in einer Studie herausgefunden: "Wir vergleichen die rein positive Darstellung von den anderen mit unserer gesamten Person. Dabei schneiden wir natürlich letzten Endes immer schlechter ab. Das senkt erst mal unseren Selbstwert, unser Selbstwertgefühl. Und das kann dazu führen, dass wir auch mehr depressive Symptome, mehr depressive Tendenzen entwickeln."

Ein großes Problem seien Filterblasen. Die entstehen, weil Facebook & Co analysieren, welche Inhalte man mag und anschließend nur noch diese Inhalte anzeigen. Das Problem: Es gebe keine Meinungsvielfalt mehr im eigenen Feed, sagt Phillip Ozimek.

Anleitung zum Unglücklichsein

"Wenn wir sehr pessimistisch unterwegs sind, bekommen wir Postings angezeigt, die ebenfalls eher von der pessimistischen Warte ausgehen, dann fehlt uns quasi auch der positive Blick auf die Zukunft und dann macht uns das natürlich unglücklich und dann geht es an die Psyche", erklärt Ozimek.

Dies funktioniere auch andersherum: Wenn man selbst optimistisch sei und vor allem positive Postings angezeigt bekomme, dann sehe man auch positiver in die Zukunft.

"Das heißt, soziale Medien machen sehr viel mit uns und auch mit unserer Psyche, weil sie bei vielen Menschen das Gefühl erwecken, dass es ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und das ist es ja leider nicht, weil wir ja häufig nur die 'Meinungen der Gesellschaft' widergespiegelt bekommen, die wir selber vertreten", so Ozimek.

Vom Kunden zum Produkt

Warum Facebook das tut, weiß Professor Jürgen Pfeffer von der TU München. Der Informatiker erforscht unter anderem, wie sich soziale Medien auf die Gesellschaft auswirken: "Soziale Medien sind in der Regel gratis für uns. Aber eine alte Weisheit in diesem Kontext sagt: Wenn Du nicht der Kunde bist, der dafür bezahlt, dann bist du das Produkt."

Therapie: Social Media abschalten und spazierengehen

Denn fast alle sozialen Medien finanzieren sich über Werbung, erklärt Pfeffer: "Das heißt, das oberste Ziel von all diesen Plattformen ist, ihnen Inhalte anzubieten, die sie wahrscheinlich anklicken und lesen werden, damit sie eben noch länger auf diesen Seiten verweilen und damit Facebook und Google noch mehr Werbung verkaufen können."

Das werde dann zum Problem, wenn die Psyche darunter leide, sagt Sozialpsychologe Ozimek. Wenn man merkt, dass einem soziale Netzwerke kein gutes Gefühl geben, hat er einen Tipp: "Ich glaub, in so einer Phase ist es ganz wichtig, digital und medial erst mal abzuschalten und ganz einfachen Dingen nachzugehen wie spazieren zu gehen, ein bisschen raus in die Natur zu gehen und sich quasi zu erden."