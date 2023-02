Wann kommt das Kinder-Werbeverbot für Ungesundes?

Frühstücksflocken mit viel Zucker, ein Schokoriegel als Snack nach dem Spielen – solche ungesunden Produkte würden besonders stark beworben, im Fernsehen, auf Social Media, sagt Oliver Huizinga. Er ist politischer Geschäftsführer der Deutschen Adipositas Gesellschaft, die sich den Kampf gegen krankhaftes Übergewicht zur Aufgabe gemacht haben. Diese Werbung für Ungesundes "fördert einfach eine ungesunde Ernährung, das wissen wir aus vielen großen Studien", sagt Huizinga.

Ein Risikofaktor für Adipositas ist ungesundes Essen, zu viel Zucker und Fett. Davon sind auch Kinder betroffen. Sie essen im Schnitt laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts doppelt so viel Süßes und Snacks aber nicht mal halb so viel Gemüse, wie empfohlen. 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig, sechs sogar adipös, haben also krankhaftes Übergewicht. Für Huizinga ist es deshalb "ganz wichtig, gesunde Ernährung früh zu fördern und dazu gehört auch die Beschränkung der Werbung." Ein Werbeverbot für Ungesundes als einer von mehreren präventiven Ansätzen.

Ministerium will an Kinder gerichtete Werbung unterbinden

Das Bundesernährungsministerium unter dem Grünen-Politiker Cem Özdemir arbeitet gerade an einem Gesetzentwurf. Es will Werbung unterbinden, die an Kinder unter 14 Jahre gerichtet ist, und zwar dann, wenn für Lebensmittel geworben wird, die zu viel Zucker, Fett oder Salz enthalten.

Nach welchen Kriterien ungesunde Lebensmittel ausgewählt werden, ist noch nicht bekannt. Ein Vorschlag ist, als Grundlage die strengen Nährwertempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa heranzuziehen. Auch wie weit die Beschränkungen gehen werden, welche Formate und Sendungen sie umfassen, ist bisher unklar.

Künast: Staat muss Kinder schützen

Die ernährungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Renate Künast, fordert, dass die Regeln sehr weit gehen. Sie argumentiert mit der Verantwortung des Staates, die Gesundheit von Kindern zu schützen. Zum einen gibt es im Grundgesetz das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Darüber sei der "Staat verpflichtet, die schützende Hand über Kinder zu halten", so Künast.

Künast will, dass nicht nur Werbung bei Formaten eingeschränkt wird, die sich direkt an Kinder richten, zum Beispiel Kindersendungen oder Kinderzeitschriften. Der Staat müsse viel mehr schauen, bei welchen Sendungen auch Kinder zuschauen. Bei Sportevents, Familienshows oder Filmen im Abendprogramm. "Wo dann 20 Prozent Kinder oder so mitgucken, dann muss man den Kinderschutz auch realisieren", sagt Künast, also dort die Werbemöglichkeiten einschränken. Damit ist sie auf einer Linie mit den Forderungen von Verbraucherschützern und Gesundheitsexperten.

Bündnis: Keine Werbung für Ungesundes zwischen 6 und 23 Uhr

Diese hatten in einem Offenen Brief an die Ampelparteien zum Beispiel ein komplettes Verbot von Werbung für Ungesundes zwischen 6 Uhr morgens und 23 Uhr abends, im Fernsehen, bei Streamingdiensten, gefordert. Außerdem sollten Influencer auf Social Media nur noch Werbung für Gesundes machen dürfen. Auch Oliver Huizinga von der Deutschen Adipositas Gesellschaft hat bei dem Brief mitgemacht.

Es sind Forderungen, die nicht alle in der Ampel teilen. "Das finde ich meilenweit übers Ziel hinausgeschossen“, sagt Gero Hocker, landwirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Er sieht die Eltern in der Pflicht, denn zum großen Teil sind sie es, die die Lebensmittel kaufen, die von Kindern zu Hause konsumiert werden. Sie hätten durchaus die Möglichkeit "sich kundig zu machen, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist“, sagt Hocker.

Kaniber: Bundesregierung soll nicht bevormunden

Auch Bayerns Ernährungsministerin Michaela Kaniber ist eher mäßig begeistert von Werbebeschränkungen. "Die Bundesregierung muss endlich aufhören, die Verbraucherinnen und Verbraucher für dumm zu verkaufen und sie in ihren Entscheidungen zu bevormunden." Bayern setze schon früh auf Bildungsangebote in Kitas und Schulen, damit die Kinder lernen, welche Lebensmittel für eine gesunde Ernährung wichtig sind. "Ein alleiniges Verbot von Werbung für Kinder ist viel zu kurz gedacht", sagt die CSU-Politikerin.

Das Bundesernährungsministerium setzt allerdings nicht allein auf die Werbebeschränkungen, sieht darin aber einen wichtigen Baustein im Kampf gegen krankhaftes Übergewicht und andere ernährungsbedingte Krankheiten. Denn Werbung habe "einen maßgeblichen und vor allem auch langfristigen Einfluss gerade auf die Altersstufen unter 14 Jahren“, schreibt das Ministerium auf Anfrage von BR24.

So sieht es auch die SPD im Bundestag. Kinder seien verletzliche Verbraucherinnen und Verbraucher, sagt die Bundestagsabgeordnete Rita Hagl-Kehl. "Sie müssen daher besonders geschützt werden." Das gelte auch für den Schutz vor Junkfood-Werbung. Der Gesetzentwurf solle schnellstmöglich kommen, forderte Hagl-Kehl im Januar. Zumindest dieser Wunsch wird sich nun anderthalb Monate später erfüllen. Der zuständige Minister Cem Özdemir hat den Entwurf für spätestens März angekündigt. Danach könnte die Diskussion erst so richtig losgehen.