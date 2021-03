Corona: Ab wann wird Urlaub wieder möglich sein?

Innerhalb der Union herrscht Uneinigkeit darüber, ab wann touristische Reisen in der Pandemie wieder möglich sind. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hatte wegen der steigenden Inzidenzen von August gesprochen.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Bareiß, sagte dagegen der Bild-Zeitung, bis Ende Juni würden Urlaub und Restaurantbesuche für jeden wieder sicher machbar. "Wir dürfen die Menschen nicht ständig verwirren", so Bareiß. "Bis Ende Juni sollen in Deutschland 77 Millionen Impfdosen ausgeliefert sein. Es könnte also jeder Erwachsene mindestens einmal geimpft sein." Damit sei Urlaub dann wieder möglich.

Flugverband IATA erwartet keine rasche Normalisierung

Der Weltverband der Fluggesellschaften erwartet kurzfristig indes weder eine wirtschaftliche Erholung der Branche noch ein Ende der Auflagen für Passagiere. "Wir sehen ein paar kleine Signale in Nordamerika und Asien, aber es ist alles immer noch auf sehr niedrigem Niveau", sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac der "Süddeutschen Zeitung". "In den nächsten zwölf bis 18 Monaten werden Flugreisen ziemlich so ablaufen wie heute", sagte de Juniac. "Hoffentlich mit ein paar digitalen Schritten, durch die der Gesundheitszustand verifiziert wird, und wahrscheinlich auch mit Masken."

Tausende fliegen nach Mallorca

Trotz aller Appelle zum Reiseverzicht wegen Corona sind zu Beginn der Osterferien am Wochenende Tausende Urlauber nach Mallorca geflogen. Am Samstag kamen 60 Flugzeuge aus Deutschland in der Inselhauptstadt Palma an, weitere 70 wurden nach Angaben des Flughafens am Sonntag erwartet. Alleine Eurowings schickte mit 44 Fliegern fast viermal so viele auf die Lieblingsinsel der Deutschen wie vergangenes Wochenende.

Die Autobahnen in Deutschland blieben dagegen ziemlich leer, wie der ADAC mitteilte. Denn anders als auf Mallorca sind in Deutschland Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze für Touristen geschlossen.

Bundesregierung warnt Urlauber: "Schlicht nicht verantwortbar"

Die Bundesregierung erneuerte ihre Warnung vor Urlaubsreisen angesichts stark steigender Infektionszahlen in Deutschland. "Osterurlaub ist bei den momentanen Entwicklungen schlicht nicht verantwortbar", sagte Kanzleramtsminister Braun der "Bild am Sonntag". Er ließ weiter offen, ob es zu einem Reiseverbot kommen wird, das derzeit im Auftrag des Kanzleramts geprüft wird. Gleichzeitig verteidigte er den umstrittenen Lockdown für das Gastgewerbe in Deutschland. Eine Öffnung verbiete sich in einer Zeit, in der die Infektionszahlen jede Woche um 30 Prozent wüchsen.

"Das versteht niemand!"

Vor dem Start der Osterferien hatte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dafür ausgesprochen, Urlaub im eigenen Land unter strengen Bedingungen zu ermöglichen. "Dass jetzt wieder der Mallorca-Urlaub dem Urlaub im eigenen Land aus epidemiologischen Gründen vorgezogen wird, das versteht niemand", hatte Schwesig im Deutschlandfunk erklärt.

Forderungen nach hartem Lockdown

Nun aber steigt die Zahl der Neuinfektionen rasant. Deshalb haben sich verschiedene Politiker, darunter Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, für schnelle neue Bund-Länder-Gespräche über einen harten Lockdown ausgesprochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vertritt die Ansicht, dass es keine neuen Gespräche braucht, sondern die Länder nur konsequent die vereinbarte Notbremse anwenden sollen.

Derweil fordern zahlreiche Stimmen im Netz, dass es ein harter Lockdown umgesetzt werden soll.