Walfang: Greenpeace kritisiert Japan

Nach dem angekündigten Ausstieg Japans aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) hat Greenpeace eine umfassende Reform der Organisation gefordert.

"Wenn man sich die historische Krise der Meere heute anschaut, dann sind das vollkommen andere Rahmenbedingungen als zu der Zeit, als die Kommission gegründet wurde", sagte Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2.

Netze und Plastik für Wale größere Gefahr

Nötig sei es, aus der Walfgangkommission eine Kommission zum Schutz der Wale zu machen, betonte Maack. Der Walfang sei für die Wale mittlerweile nicht mehr das eigentliche Problem. Er rechne damit, dass Japan künftig jährlich weniger als 1.000 Wale schießen werde, so Maack. "Wenn man sich die menschlichen Bedrohungsfaktoren anschaut, ist der Walfang eigentlich nur eine kleine Gefahr." Viele hunderttausend Wale würden in Netzen von Fischern sterben oder durch gefressenes Plastik verenden.

Wenig Nachfrage nach Walfleisch

Heftige Kritik übte der Greenpeace-Meeresbiologe an der Ankündigung Japans, aus der Internationalen Walfangkommission auszusteigen. Für Walfleisch gebe es in Japan eigentlich gar keine ausreichende Nachfrage. Viel Walfleisch lagere in Kühlhäusern, so Maack.

"Deswegen ist der Schritt Japans vollkommen falsch und rückwärtsgewandt. Die sollten sich das dringend noch einmal überlegen."