Feuerwehr warnt vor großen Waldbränden

Vor der bevorstehenden Hitzewelle schlägt der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) Alarm: Angesichts von extrem hohen Temperaturen, großer Trockenheit und starken Winden in den nächsten Tagen verschärfe sich die Lage in freier Natur erheblich. Es drohe die Gefahr "riesiger Vegetationsbrände", so der Feuerwehrverband. Die Situation könne sogar "noch gefährlicher werden als im Katastrophenjahr 2018".

Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet

Meteorologen haben für die kommenden Tage Temperaturen von bis zu 35 Grad vorhergesagt. In vielen Regionen in Bayern sind die Wiesen und Wälder jetzt schon knochentrocken - trotz einer kurzen Sommer-Verschnaufpause in der vergangenen Woche. Das bestätigt auch der Feuerwehrverband: Trotz Niederschlags sei die Bodentrockenheit derzeit vielerorts größer als üblicherweise zu Beginn des Sommers.

Landkreis Kronach: 5.000 Quadratmeter Wald in Brand

Im Norden Bayerns ist vor allem Unterfranken betroffen, aber auch viele oberfränkischen Gemeinden kämpfen mit der anhaltenden Dürre - und mit ihren Folgen. In Ludwigsstadt im Landkreis Kronach ist am Dienstag ein rund 5.000 Quadratmeter großes Gebiet in Brand geraten. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte sich das Flurstück mit teilweisem Waldbestand wegen der starken Trockenheit selbst entzündet. Rund 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um das schwer zugängliche Gebiet zu löschen.

Waldbrandgefahr schon seit Juni extrem hoch

Dramatisch angestiegen war die Waldbrandgefahr bereits im Juni, als die Temperaturen an einigen Tagen auf 35 Grad und mehr kletterten. Viele Gemeinden untersagten aus diesem Grund die traditionellen Sonnwendfeuer. Außerdem ordneten die Behörden überall im Freistaat Beobachtungsflüge an. Im Landkreis Bayreuth konnte ein Waldbrand auf diese Weise gerade noch rechtzeitig verhindert werden.

Feuerwehrverband: Warnung der Experten ernst nehmen

Laut Feuerwehrverband wird der Gefahrenschwerpunkt in Deutschland in den nächsten Tagen "voraussichtlich in einem mehrere hundert Kilometer breiten Band von Südwesten nach Nordosten liegen". Der Verband appelliert an regionale und überregionale Wehren, sich auf die Lage gut vorzubereiten. Forst- und Landwirten sollten Löschmöglichkeiten am Fahrzeug mitführen. Außerdem bitten die Experten die Menschen dringend um umsichtiges Verhalten.