Waldbrand in Kroatien – Einheimische und Touristen fliehen

Ein Abschnitt der Autobahn entlang der Küste zwischen den Orten Omis und Dubce musste gesperrt werden, berichteten kroatische Medien. Etwas weiter südlich an der kroatischen Adriaküste bei Makarska und Omis seien schon vor zwei Tagen Feuer ausgebrochen, so der Sender HRT. Die Polizei vermutet eigenen Angaben zufolge Brandstiftung.

Leicht brennende Kiefernwälder

Trockenheit, Hitze und starker Wind würden die Ausbreitung des Feuers vor allem in den leicht brennenden Kiefernwälder in dem Gebiet fördern, hieß es. An der Küste hat es derzeit Temperaturen um die 30 Grad.

Mit Informationen von AFP und dpa