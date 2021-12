Waldbrände zerstören Hunderte Häuser im US-Bundesstaat Colorado

Im US-Bundesstaat Colorado haben Waldbrände die Evakuierung Tausender Menschen nötig gemacht. Die Städte Louisville und Superior 32 Kilometer nordwestlich von Denver mussten am Donnerstag (Ortszeit) geräumt werden. Rund 34.000 Einwohner waren von der Maßnahme betroffen. Angetrieben von Wind mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 169 Kilometern pro Stunde fraßen sich die Flammen in Teile der Städte hinein und zerstörten etwa 580 Gebäude, ein Hotel und ein Einkaufszentrum. Mindestens sieben Personen wurden verletzt, wie der Sheriff von Boulder County, Joe Pelle, sagte.

Katastrophenfall ausgelöst

Zwei Brände seien im Abstand von etwa einer halben Stunde ausgebrochen, sagte Pelle. Einer sei gelöscht worden, der zweite habe sich auf etwa 6,5 Quadratkilometer ausgebreitet. Weitere Feuer wurden durch abgerissene Stromleitungen ausgelöst. Gouverneur Jared Polis löste Katastrophenalarm aus, damit Mittel für den Katastrophenfall schnell freigegeben werden können.

Die Evakuierung lief zwar geordnet, doch stauten sich die Fahrzeuge auf den gewundenen Bergstraßen. Der immer wieder wechselnde Wind trug Flammen an überraschende Orte, selbst auf Mittelstreifen und Parkplätzen brannte es.

Dürre macht Region anfällig für Brände

Waldbrände im Winter sind in der Region sehr ungewöhnlich. Wie weite Teile des Westens der USA leidet Colorado allerdings unter einer Dürre, die das Gebiet anfällig für Waldbrände gemacht hat. In Boulder County hat es seit dem Sommer nicht mehr richtig geregnet. Für Freitag wurde allerdings mit Schnee gerechnet. Der Wetterdienst hat bis zu 30 Zentimeter Schneehöhe vorhergesagt. Das werde eine deutliche Erleichterung bringen, sagte der Hydrologe Keith Musselman.

Wärmerekord und "Icemageddon" in Alaska

Im nördlichen US-Bundesstaat Alaska warnten die Behörden unterdessen vor einem "Icemageddon". Damit meinten sie die plötzlichen Eismassen, die Straßen in der Stadt Fairbanks blockierten. Zuvor hatte das Thermometer auf der Insel Kodiak im Süden Alaskas 19,4 Grad Celsius erreicht - ein historischer Wärmerekord für den Dezember in dem Bundesstaat. Dabei fiel so viel Regen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, der am Boden gefror, als die Temperaturen wieder unter Null sanken.

Die Wetterkapriolen mit Schnee und Regen haben auch im Bundesstaat Washington sowie in Kalifornien für Verkehrsprobleme und Evakuierungen gesorgt.

Wissenschaftler machen Klimawandel verantwortlich

Wissenschaftler führen das zunehmend unberechenbare Extremwetter der vergangenen Monate in den USA auf den menschgemachten Klimawandel zurück. Sowohl Waldbrände als auch Stürme nehmen in ihrer Intensität zu und verursachen hohe Schäden.