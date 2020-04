Waldbrände in Tschernobyl: Keine Gefahr für Deutschland

Bundesamt zeigt sich unbesorgt

Die radioaktiven Stoffe aus den kontaminierten Gebieten setzen sich in der Atmosphäre ab und können sich durch diese ausbreiten. Aus diesem Grund wurde das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) damit beauftragt, in diesem Zusammenhang die Lage für Deutschland zu bewerten. Das BfS hat dafür Messdaten aus dem In- und Ausland überprüft und zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eine Ausbreitungsprognose erarbeitet. Nach Ansicht des BfS bestehe durch die derzeitige Lage in Tschernobyl keine Gefahr für die Menschen und die Umwelt in Deutschland.

Keine erhöhten Werte in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst sieht durch die angespannte Situation in der Ukraine keine Gefahr für Bayern. Er betreibt im Freistaat zwei Stationen zur Messung von Radioaktivität in der Luft. Laut Uwe Kirsche, Pressesprecher des DWD, konnten an beiden Stationen in Fürstenfell (Landkreis Passau) und Klingenbrunn (Landkreis Freyung-Grafenau) bisher keine erhöhten Werte festgestellt werden. "Wir würden schon kleinste Konzentrationen von Radioaktivität registrieren und sofort Alarm schlagen", so Kirsche.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!