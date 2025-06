Waldbrände in Kroatien gelöscht

Die Feuer vom Samstag an der kroatischen Adria-Küste sind gelöscht. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung als Ursache aus. Das berichtet die Lokalzeitung "Slobodna Dalmacija" online. Laut den Behörden sind auf einer Strecke von 50 Kilometern 300 Hektar Land vernichtet und Dutzende Häuser, mehrere Autos und eine Ölmühle zerstört. "Der Schaden ist enorm, aber angesichts der Anzahl der bedrohten Gebäude hätte er noch größer sein können", sagte Ivan Kovacevic von der Feuerwehr des Gebiets Split-Dalmatien. Der Küstenabschnitt liegt in der historischen Region Dalmatien.

Ein Feuerwehrmann und einige Zivilisten erlitten leichte Verletzungen. Auch am Stadtrand von Split hatte die Vegetation gebrannt. Zeitweise musste ein Autobahn-Abschnitt wegen der Flammen gesperrt werden. Nach Angaben des Vize-Verwalters des Gebiets Split-Dalmatien, Stipe Cogelja, war das Dorf Marusic an der Adriaküste durch die Brände am stärksten betroffen. Es sei "reines Glück" gewesen, dass dort niemand ums Leben gekommen sei, so Cogelja.

Menschen laufen in Panik ins Meer

Viele Urlauber und Bewohner mussten am Samstag ihre Unterkünfte verlassen und das Weite suchen. Laut dem Zeitungsbericht sind einige Menschen voller Panik ins Meer gelaufen und zu wartenden Polizeibooten geschwommen. Mehrere Gemeinden hatten im Laufe des Tages Not-Unterkünfte eingerichtet. Das Rote Kreuz entsandte Sanitäter und Ärzte, die Leichtverletzte behandelten. Helfer versorgten die Menschen mit Nahrungsmitteln. Inzwischen konnten die meisten Menschen wieder in ihre Häuser zurück.

Gefahr noch nicht ganz gebannt

Die Feuerwehr brachte am Samstag neben den Löschmannschaften am Boden auch Flugzeuge und Hubschrauber zum Einsatz. Inzwischen sind die Feuer gelöscht, aber die Gefahr ist noch nicht völlig gebannt. So hielt sich am Sonntag eine Hundertschaft von Feuerwehrleuten bereit, um im Laufe des Tages erneut gegen eventuelle Brandherde vorzugehen. Es wurde befürchtet, dass starker Wind die Flammen wieder anfachen könnte.

Polizei vermutet Brandstiftung

Die Polizei ermittelt nach Hinweisen aus der Bevölkerung wegen Verdachts auf Brandstiftung. Dafür spreche, dass in der Nähe des Ortes Makarska auf einem kleinen Areal an drei verschiedenen Stellen gleichzeitig Feuer ausgebrochen sei. Vernehmungen früherer erwiesener Brandstifter seien im Gange, erklärte die Polizei laut Medienberichten.

