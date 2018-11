Waldbrände in Kalifornien: Zahl der Toten steigt auf 50

Die Zahl der Toten beim verheerendsten Feuer in der Geschichte Kaliforniens steigt weiter an. Im Ort Paradise seien sechs weitere Leichen gefunden worden, teilte Sheriff Kory Honea mit. Damit sei die Gesamtzahl der bislang entdeckten Toten bei dem "Camp"-Feuer auf 48 gestiegen - mehr als je zuvor durch ein Feuer in Kalifornien seit Beginn der Aufzeichnungen. Nahe Malibu, wo das "Woolsey"-Feuer wütet, waren bislang zwei Leichen entdeckt worden.

Noch weitere Opfer befürchtet

Dutzende Menschen wurden weiter vermisst. Beide Feuer waren bislang nur zu je etwa einem Drittel eingedämmt. Einsatzkräfte gingen davon aus, dass starke Winde und die knochentrockene Landschaft, in die sich die Feuer zunehmend fressen, die Lage verschärfen dürften.

Die Brände, die vorigen Donnerstag im Norden und im Süden des Staates ausgebrochen waren, zerstörten bereits Hunderte Quadratkilometer Wald und Tausende Häuser. Hunderttausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Mehrere Tausend Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.