Waldbrände in den USA breiten sich rasend schnell aus

In den USA sind bei zahlreichen Waldbränden mindestens sieben Menschenleben ums Leben gekommen. In den nordwestlichen Bundesstaaten Oregon und Washington brannten noch nie so viele Feuer gleichzeitig. Und auch die Schäden könnten Rekordhöhe haben, hieß es aus den dortigen Regierungen. In Kalifornien breitete ein Feuer sich explosionsartig aus.

Oregon: Wohl bisher größte Verluste

Die Gouverneurin von Oregon, Kate Brown, sagte, dort habe es große Schäden an Siedlungen gegeben und es könnte zahlreiche Todesopfer geben. Ihr Staat werde möglicherweise die größten Verluste von Menschenleben und Gebäuden in seiner Geschichte erleiden. Die Situation sei beispiellos. Im Staat Washington habe ein Feuer in Sumner mehr als 1.900 Quadratkilometer Wald und Buschland niedergebrannt, berichtete der dortige Gouverneur Jay Inslee.

Klimawandel facht Feuer an

Im Nordwesten der USA gibt es wegen dem dort feuchtem und eher kühlem Klima selten solch intensiven Brände. Doch es wird davon ausgegangen, dass der menschengemachte Klimawandel die Region weiter erwärmt. Laut der umweltwissenschaftlichen Fakultät der University of Washington sagen die meisten Modelle trockenere Sommer voraus. Gouverneur Gavin Newsom schrieb auf Twitter, dass ein Wandel notwendig sei. Der Klimawandel sei real.