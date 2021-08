Waldbrände im Süden Europas und der Türkei halten an

Extreme Trockenheit, sowie Hitze und starke Winde machen es den Feuerwehrleuten im Süden Europas und dem Westen der Türkei weiter schwierig, die schwersten Waldbrände seit Jahrzehnten unter Kontrolle zu bringen. Seit Tagen wüten in der Region die Flammen und zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. In der Türkei forderten die Brände bisher acht Menschenleben.

Warnung vor "extremen Feuer"

In Griechenland haben die Behörden wegen der Waldbrände weitere Evakuierungen angeordnet. Auf der Insel Euböa mussten zahlreiche Menschen ihre Häuser verlassen, seit Dienstag wurden bereits mehr als ein Dutzend Dörfer geräumt. Die Feuerwehr war mit mehr als 170 Mitarbeitern, über 50 Fahrzeugen, sowie zwei Löschflugzeugen und vier Löschhubschrauber im Einsatz.

Für Freitag erließ die Zivilschutzbehörde eine Warnung vor "extremen Feuer", da Temperaturen um die 40 Grad Celsius erwartet werden. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erklärte, die Behörden würden das Menschenmögliche tun, um die Brände zu stoppen. "Falls es ein paar Leute geben sollte, die Zweifel daran haben, dass der Klimawandel real ist, fordere ich sie auf herzukommen und die Intensität des Phänomens anzuschauen."

Mitsotakis kündigte an, verstärkt das Militär einzusetzen. Die Soldaten sollen die Lage aus der Luft mit Drohnen verfolgen und neue Brandherde zeitig entdecken. Zudem sollen sie die Feuerwehr mit Baggern und anderem schweren Gerät unterstützen und mit Tankwagen Wasser zu den Brandherden transportieren.

Athen drohen Stromausfälle

Auch auf der Halbinsel Peloponnes wurden weitere Dörfer geräumt, als ein Feuer in der Nähe des antiken Olympia wütete. Den Behörden zufolge waren die archäologischen Stätten aber nicht in Gefahr. Am nördlichen Rand der griechischen Hauptstadt Athen flammte ein Waldbrand, der am Dienstag in einem Vorort ausgebrochen war, wieder auf. Fernsehbilder des Staatssenders ERT zeigten eine gewaltige Feuer- und Rauchwalze in der Region - auch Häuser sind bedroht.

Der griechische Zivilschutz rief die Menschen per SMS dazu auf, die Gegend schnellstmöglich zu verlassen. Kirchenglocken läuteten Alarm, verzweifelte Anwohner sammelten Tiere ein. Sie fällten zudem Bäume, um den Flammen die Nahrung zu entziehen. Die riesigen Rauchwolken waren auch vom Stadtzentrum Athens aus zu sehen.

Die Elektrizitätsgesellschaft schaltete vorsorglich einen großen Verteiler in der Region ab. Das Unternehmen kündigte an, in Athen stellenweise den Strom zu unterbrechen, um die Versorgung insgesamt aufrecht erhalten zu können. Die Bürger sollen im Laufe des Abends informiert werden, wann es wo keinen Strom gebe. Die zentrale Autobahn des Landes zwischen den Metropolen Athen und Thessaloniki ist mittlerweile in der betreffenden Region gesperrt.

Hilfe auch aus dem Ausland

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten am Abend nur noch wenig Zeit - sobald die Dunkelheit hereinbricht, können die Löschflugzeuge und -hubschrauber nicht mehr arbeiten. Insgesamt zählten die Behörden in den vergangenen Tagen mehr als 150 Waldbrände in Griechenland. Hilfe erhielt die griechische Feuerwehr aus Zypern und Frankreich. Auch Schweden wollte zwei Löschflugzeuge schicken. Brände, die am Dienstag den nördlichen Stadtrand von Athen bedroht hatten, waren inzwischen unter Kontrolle.

Griechischen Wissenschaftlern zufolge überstieg die Gesamtfläche, die innerhalb von nur drei Tagen in diesem Monat zerstört wurde, 50 Prozent der durchschnittlichen Brandfläche der vergangenen Jahre. Im Bericht einer Beobachtungsstelle hieß es, zwischen Sonntag und Mittwoch seien etwa 6.000 Hektar Land ein Raub der Flammen geworden. Im gesamten letzten Jahr seien es 10.400 Hektar gewesen. Fachleute warnen, dass die Waldbrände im hitzegeplagten Süden noch nicht ihren Höhepunkt erreicht haben.

Türkei meldet bislang acht Todesopfer

Angespannt bleibt die Lage auch in der Türkei. Das türkische Forstamt meldete am Donnerstag 180 Brände, von denen 12 noch nicht unter Kontrolle seien. Zwar konnte ein Feuer, das ein Kohlekraftwerk im Südwesten des Landes bedroht hatte, inzwischen gelöscht werden, so die Behörden. In den Provinzen Antalya und Mugla können die Rettungskräfte die Großbrände aber weiter nicht unter Kontrolle bringen. Allein in Mugla wurden knapp 12.000 Häuser und mehr als 36.000 Menschen evakuiert, wie Sprecher lokaler Behörden sagten. 2.000 Häuser wurden offiziellen Angaben zufolge bisher beschädigt.

Angefacht durch hohe Temperaturen und trockene, starke Winde haben die Brände auch in der bei Touristen beliebten Küstenregion Tausende Einheimische und Urlauber zum Verlassen ihrer Häuser und Hotels gezwungen. Sie wurden teilweise auf dem Wasserweg aus Ferienorten geholt. Insgesamt kamen laut den türkischen Behörden acht Menschen ums Leben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte des Landes.

Türkische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Panikmache

Derweil ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft wegen einer Kampagne in sozialen Medien. Unter dem Hashtag #HelpTurkey hatten User im Kampf gegen das Feuer um internationale Hilfe gebeten. Seit Beginn der Brände vergangene Woche wird immer wieder Kritik an der Ausstattung der Einsatzkräfte laut. Ermittelt werde nun unter anderem wegen "Erzeugung von Sorge, Angst und Panik" in der Bevölkerung und Anstiftung des Volkes zu Hass und Feindschaft, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Italien leidet unter gleich zwei Wetterphänomenen

Wetterextreme beschäftigen momentan auch Italien. Während der Norden des Landes von großen Regenmengen und Sturzfluten vereinnahmt ist, kämpfen im italienischen Süden die Einsatzkräfte weiter gegen die Flammen. Unter anderem Sizilien und Kalabrien waren betroffen. Löschflugzeuge seien in den Provinzen Messina und Palermo im Einsatz, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Rund 70 Prozent der Feuer seien auf Fehlverhalten von Menschen zurückzuführen, sagte Umweltminister Roberto Cingolani. Hinzu kämen die Folgen des Klimawandels.