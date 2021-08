Waldbrände: Entspannung in Griechenland - Tote in Algerien

Im Kampf gegen die verheerenden Brände in Griechenland haben die Behörden am Mittwoch leichte Fortschritte gemeldet. Auf der zweitgrößten Insel des Landes, Euböa, gibt es zwar weiterhin viele, aber kleinere Brände. Weil die Rauchentwicklung nicht mehr so stark war, konnten die Löschflugzeuge und -hubschrauber am Morgen besser löschen, wie griechische Medien berichteten.

Rauchschwaden verziehen sich erstmals seit Tagen

"Ich denke, wir können sagen, dass die Feuerfronten langsam unter Kontrolle gebracht werden", sagte der Bürgermeister der Inselstadt Istiea, Giannis Kontzias, dem staatlichen Fernsehsender ERT. "Gestern haben wir zum ersten Mal seit Tagen das Sonnenlicht gesehen", fügte der Bürgermeister in Anspielung auf die riesigen Rauchschwaden über Euböa hinzu. Auf der Insel und in anderen Teilen das Landes wurden bereits hunderte Häuser zerstört, drei Menschen starben.

Noch am Dienstag waren in der Region 21 Dörfer evakuiert worden, weil die Flammen immer näher rückten. Einen Hoffnungsschimmer liefert nun das Wetter: Für den Abend sind auf der Insel Regenfälle angekündigt. Die Menschen hoffen, dass sie wirklich kommen und stark genug ausfallen.

Auch deutsche Rettungskräfte im Einsatz

Auf der Halbinsel Peloponnes wütet das Feuer ebenfalls weiter, doch auch dort hat sich die Lage am Mittwoch leicht entspannt, wie der griechische Feuerwehrchef Stefanos Kolokouris dem Fernsehsender Skai sagte. Das liege nicht zuletzt an den vielen internationalen Helfern, in der Region sind vor allem tschechische, britische und auch deutsche Kräfte. Insgesamt sind in der Region 578 Feuerwehrleute mit 181 Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt werden sie von sieben Löschflugzeugen und sieben Löschhubschraubern.

Die ersten Helfer aus Deutschland sind heute Morgen in Griechenland eingetroffen. Nach Angaben des Zivilschutzes der Hafenstadt Patras werden insgesamt 220 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks mit insgesamt 46 Fahrzeugen erwartet. In Griechenland kämpfen mittlerweile Rettungskräfte aus mehr als 20 Nationen gegen die Flammen.

Entspannung, aber keine Entwarnung

Trotz der kleinen Fortschritte sind die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Besorgniserregend ist die Lage etwa noch immer in der Bergregion Gortynia auf der Halbinsel Peleponnes. Die Feuerwehr konzentriere sich darauf, das Feuer vom dichtbewaldeten Berg Mainalo fernzuhalten, sagte der Vize-Gouverneur für die auch Gortynia umfassende Region Arkadien, Christos Lambropoulos, auf ERT. "Dörfer scheinen im Moment nicht in Gefahr zu sein". Aber die Bedingungen würden sich stündlich ändern.

Viele Menschen auf Euböa fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Kommunalpolitiker werfen der Regierung vor, zu spät Löschflugzeuge auf die Insel geschickt zu haben. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis entschuldigte sich am Montagabend in einer Fernsehansprache bei seinen Landsleuten. Zugleich hob er hervor, die Feuerwehr habe in den vergangenen Tagen gegen 580 Brände kämpfen müssen, die wegen einer "beispiellosen Hitzewelle und einer langanhaltenden Dürre schwer zu löschen" gewesen seien.

Über 40 Tote in Algerien

Weitaus dramatischer ist die Lage aktuell in Algerien. Auch dort brachen infolge einer Hitzewelle mehrere Waldbrände aus. In den nördlichen Landesteilen sind dabei mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Präsident Abdelmadjid Tebboune erklärte, unter den Toten seien auch 25 Soldaten, die 100 Anwohner aus Bergwäldern und Dörfern östlich der Hauptstadt Algier gerettet hätten. Sie seien "Märtyrer", twitterte Tebboune.

Laut dem Verteidigungsministerium erlitten elf weitere Soldaten bei der Feuerbekämpfung Verbrennungen, vier von ihnen wurden schwer verletzt. Ministerpräsident Aymen Benabderrahmane bestätigte später im Staatsfernsehen, dass unter den Todesopfern 17 Zivilisten seien.

Behörden glauben an Brandstiftung

Algeriens Innenminister Kamel Beldjoud reiste in die Kabylei und machte "kriminelle Hände" für die Feuer verantwortlich. "30 Feuer in dem selben Gebiet können kein Zufall sein", sagte er. Die Zivilschutzbehörde teilte über den algerischen Rundfunk mit, in 18 Regionen seien bis Montagabend 41 Feuer gezählt worden. 21 davor loderten um die Hauptstadt der Kabylei, Tizi Ouzou.

Über 300 Brandeinsätze in 12 Stunden

Schlimm ist auch die Situation in Italien. Dort kommt die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen nicht zur Ruhe. Die gesamte Nacht über rückten die Einsatzkräfte wegen Waldbränden im Süden und auf der Insel Sizilien Dutzende Male aus. Am südöstlichen Rand des Naturschutzgebiets um das Madonie-Gebirge loderten mehrere Feuer. Die Flammen gelangten auch die Nähe von Häusern oder fraßen sich an meterhohen Bäumen hoch.