"Wald im Klimawandel": Was bringen die geplanten Maßnahmen?

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) schilderte die Lage drastisch: "Der Klimawandel hat uns deutlich schneller getroffen als erwartet." Die geschädigte Waldfläche sei inzwischen 180.000 Hektar groß. An die Teilnehmer des Waldgipfels appellierte Klöckner: "Wir müssen handeln." Sie stellte 547 Millionen Euro zusätzlich für die nächsten vier Jahre in Aussicht – und legte einen Maßnahmenkatalog vor.

Damit will Klöckner nicht nur akute Schäden bewältigen, sondern die Wälder langfristig "fit für die Zukunft" machen, also anpassungsfähig an das Klima. Das sei, so steht es in dem Maßnahmenkatalog, eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe" und eine "Generationenaufgabe".

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

Schadholz beseitigen

Geschädigte Bäume sollen raus aus dem Wald – aber ohne diesen leer zu fegen. Totholz habe im Wald wichtige Funktionen, als Lebensraum und Nährstoffquelle, so Klöckner. Gleichzeitig können sie aber dazu beitragen, dass sich Borkenkäfer ausbreiten. Deshalb sollen Klein-Privatwaldbesitzer dabei unterstützt werden, gefährdetes Schadholz zu räumen. Um das umzusetzen, werden Transportbeschränkungen gelockert und Lagerplätze für Holz ausgebaut.

Bewertung: Pierre Ibisch, Biologe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, sieht das Entfernen von Schadholz skeptisch. Der ARD sagte er, der Holzmarkt sei gesättigt, Schadholz sei nicht mehr abzusetzen. Es sei fraglich, dieses Holz nun quasi zu entsorgen, während es doch das Material sei, das der Wald so dringend benötige, um sich zu erholen:

"Totes Holz, altes Holz, wird zu Humus - und das ist die Substanz, die wir im Wald brauchen, die Wasser speichert und letztendlich einen Standort bietet für nachwachsende Bäume." Pierre Ibisch, Biologe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Das Holz solle im Wald belassen werden, um so in den Boden zu investieren, betonte Biologe Ibisch. Der "Wald der Zukunft" entstehe nicht, indem man "Bäume auf eine Kahlfläche setzt". Zahlreiche Umweltorganisationen sehen das genauso.

Flächen wiederbewalden

Dabei soll der Wald insgesamt – 11,4 Millionen Hektar in Deutschland – an den Klimawandel angepasst werden, durch eine Verjüngung. Geplant ist laut Maßnahmenkatalog, dass hochwertiges Saat- und Pflanzgut durch "klimaresiliente, leistungsfähige Mischwälder" entwickelt werden. Vor allem die Potenziale heimischer Baumarten können dabei genutzt werden.

Bewertung: Peter Wohlleben, Förster und Buchautor, sagte im Interview mit tagesschau.de, es brauche dem Wald gegenüber "mehr Demut". Das Bundeslandwirtschaftsministerium sei der Ansicht, man könne den Wald machen. "Sie können keinen Wald machen, sie können immer nur Plantagen machen", so Wohlleben. Zusammen mit siebzig Waldexperten und Wissenschaftlern fordert er in einer Petition: Weg von der Plantagenwirtschaft, hin zum Wald als Ökosystem.

Jagdgesetz anpassen

"Wald und Wild gemeinsam denken" lautet hier die Devise von Landwirtschaftsministerin Klöckner. Dort, wo Schalenwild die Wiederbewaldung gefährdet, müsse gezielter gejagt werden können. Dafür soll das Bundesjagdgesetz konkretisiert werden. Waldbesitzer und jene, die jagen dürfen, hätten hier eine gemeinsame Verantwortung, heißt es in dem Eckpunktepapier. Jagdliche Maßnahmen müssten Hand in Hand gehen mit dem Schutz von Jungpflanzen.

Bewertung: "Die Bundesregierung muss endlich die lange überfällig Reform des Jagdrechts in Angriff nehmen", hatten mehrere Umweltorganisationen in einer gemeinsamen Mitteilung gefordert. Sie dürften mit diesem Teil des Maßnahmenkatalogs einigermaßen einverstanden sein. BUND, NABU, WWF, Robin Wood, Greenpeace und andere wollen, dass das "Prinzip eines waldfreundlichen Wildtiermanagements festgeschrieben wird"; andernfalls würden junge Laubbäume sofort wieder von Rehen abgefressen.

Klein-Privatwald unterstützen

Die meisten privaten Waldbesitzer in Deutschland sind sogenannte Klein-Privatwaldbesitzer; im Durchschnitt gehören ihnen 2,5 Hektar. Für sie sollen die Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten ausgebaut und deren Professionalisierung gefördert werden.

Bewertung: Es brauche einen Wandel in der forstlichen Praxis, meint das Bundesamt für Naturschutz in einem Positionspapier: Der Wald müsse zumindest teilweise sich selbst überlassen werden: "Die bislang einseitig nutzorientierte Perspektive der Forstwirtschaft muss um das ökologische Wissensfundament des Naturschutzes und der Ökologie ergänzt werden." Dies erfordere einen "umfassenden Wandel der Mentalitäten und Denkweisen in (…) der Ausbildung und Beratung".

Arbeitsplätze sichern

Der Personalabbau in den Forstbetrieben soll gestoppt werden. Das Ziel: Das Fachpersonal in den öffentlichen und privaten Betrieben als auch in den Verwaltungen aufstocken. Es ist auch vorgesehen, dass entsprechende Ausbildungen und Studiengänge ausgebaut werden, um Berufe in diesem Bereich für junge Menschen attraktiver zu gestalten.

Bewertung: Dieser Punkt dürfte der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) entgegenkommen. Sie hatte zusätzliche Fachkräfte für die Forstwirtschaft gefordert. Die "Mammutaufgabe" des klimagerechten Umbaues von Monokulturen zu Mischwald sei nur mit zusätzlichem Personal zu stemmen. Die Gewerkschaft beziffert den Mehrbedarf auf 11.000 Beschäftigte.