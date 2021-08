Waldbrände in Griechenland: Lage nahe Athen spitzt sich zu

Das Ausmaß der Brände im Norden Athens wird immer größer. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schwor die Bürger auf weitere harte Tage ein.

Starke Winde fachen Feuer an - Explosionen nahe Athen

Am Morgen sei es zunächst nur darum gegangen, die Ausbreitung der Brände zu verhindern, berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA. Von einer Kontrolle der Flammen könne angesichts der starken Winde vorerst keine Rede sein.

Binnen 24 Stunden gab es landesweit um die 90 neue Waldbrände, wie die Feuerwehr twitterte. Nördlich der Hauptstadt Athen wurden Menschen mehrerer Ortschaften aufgerufen, die Region zu verlassen. Entlang der zentralen Autobahn Griechenlands von Athen ins nördliche Thessaloniki seien etliche Lagerhallen und Industriebetriebe in Brand geraten, es komme zu zahlreichen Explosionen, berichtet das griechische Staatsfernsehen.

Mindestens 18 Menschen verletzt

"Wir haben mit Dutzenden Waldbränden zu kämpfen. Drei davon - in Athen, auf dem Peloponnes und auf Euböa - sind von gewaltigem Ausmaß", sagte Mitsotakis bei einer Ansprache im Staatsfernsehen. Er warnte vor einem "noch nie da gewesenen Zustand, weil die vergangenen Tage der Hitze und Trockenheit das Land in ein Pulverfass verwandelt haben". Das Land stehe vor einer noch nie da gewesenen Umweltkrise, warnte Mitsotakis. Die Waldbrände spiegelten "die Realität des Klimawandels" wider.

Mindestens 18 Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser. Die meisten litten an Atemwegsbeschwerden, sagte Gesundheitsminister Wassilis Kikilias. Die Kleinpartikel in der Luft erreichten im Zentrum der griechischen Hauptstadt Werte, die als sehr gefährlich für Menschen gelten. Sie waren angehalten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Auch die Chefin der Pneumologischen Klinik des Athener Krankenhauses Sotiria, Nina Gaga warnt: "Gehen Sie nicht aus dem Haus." Normale Schutzmasken gegen Corona helfen nicht. Wer ausgehe, müsse sich mit einer Maske vom Typ P95 und höher schützen, sagte die Ärztin.

Mehr als 12.000 Hektar Land abgebrannt

Auch auf der Insel Euböa und auf dem Peloponnes wüten die Feuer teils unkontrolliert. Auf Euböa mussten die Bewohner der Ortschaft Agia Anna im Nordosten der Insel mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht werden. Auch im Nordwesten brennt es, dort wurden ebenfalls zahlreiche Ortschaften evakuiert.

Bis mindestens Montag ist es den Menschen untersagt, Wälder zu besuchen. Zudem sind Arbeiten verboten, die Funken oder Flammen erzeugen könnten. Laut dem griechischen Nationalobservatorium sind in diesem Jahr bereits mehr als 12.000 Hektar Land abgebrannt - mehr als im gesamten vergangenen Jahr.