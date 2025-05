Waigel: "Scheitern dieser Regierung wäre Katastrophe"

Huber: "Harte Bandagen"

Wer Friedrich Merz am Dienstag die Stimmen im ersten Wahlgang verweigert hat, wird wohl nie geklärt werden. Ex-CSU-Parteivorsitzender Erwin Huber hat das Debakel von München aus verfolgt. Er analysiert die Situation in Kontrovers so: "Die Union war in den letzten dreieinhalb Jahren eine knallharte Opposition – hat mit wirklich harten Bandagen gekämpft. Und die SPD hat es natürlich genauso getroffen. Ich glaube, die Schlussfolgerung muss sein, dass man die politische Kultur der Parteien der Mitte mehr pflegt. Da muss die CSU sicher auch an sich arbeiten."

Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel stellt den Spitzen der Regierungsfraktionen zwar ein gutes Zeugnis aus, sie hätten sich in den vergangenen Wochen bereits bewährt, aber: "Jeder von ihnen ist sich der Verantwortung bewusst, dass ein Scheitern dieser Regierung eine Katastrophe für die Demokratie und für das Land wäre. Und in dem Bewusstsein bin ich überzeugt, dass auch die Zukunft gelingen wird und gelingen kann."

Der Start für Kanzler Merz – mehr als holprig und auch Tag eins nach der Kanzlerwahl lief in Berlin alles andere als harmonisch.

Nächster Streitpunkt: Migration

Kaum kündigte der neue Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) an, er werde mehr Grenzkontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen veranlassen, kam Widerspruch aus den Reihen des Koalitionspartners. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese entgegnete, niemand könne ein Interesse daran haben, an mancher Stelle über das Ziel hinauszuschießen und Gerichtsentscheidungen nötig zu machen. Wer nach Deutschland komme und laut Grundgesetz einen Asylanspruch besitze, müsse auch die Möglichkeit haben, dass dieser geprüft werde.

Theo Waigel hält Wieses Aussagen für nicht besonders hilfreich und erklärt im Kontrovers-Interview: "Das sind die kleinen Scharmützel, die immer wieder stattfinden, die aber das, was stattfinden muss und was im Koalitionsvertrag steht, ganz sicher nicht beeinträchtigen werden."