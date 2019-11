Wahnhafter Hass: Weizsäcker-Angreifer kommt in Psychiatrie

Der mutmaßliche Angreifer des Berliner Chefarztes Fritz von Weizsäcker ist den Ermittlern zufolge psychisch krank. Laut Generalstaatsanwaltschaft äußerte der 57-Jährige bei seiner Vernehmung durch die Polizei eine allgemeine Abneigung gegen die Familie von Weizsäcker, die wahnbedingt sei.

Er habe im Rahmen seiner Tatplanung im Internet recherchiert und sei dabei auf den Vortrag von Weizsäckers in der Schlosspark-Klinik gestoßen. Nachdem er sich zuvor in seiner Heimat in Rheinland-Pfalz ein Messer gekauft habe, sei der Mann am Dienstag mit dem Zug nach Berlin gefahren, um von Weizsäcker anzugreifen.

Angreifer kommt in psychiatrische Klinik

Der Angreifer soll in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies wolle man in Hinblick auf eine "akute psychische Erkrankung" beantragen, teilten die Ermittler mit. Dem mutmaßlichen Täter würden Mord und versuchter Mord vorgeworfen, hieß es.

Hass auf Richard von Weizsäcker

"Bild" und "Spiegel" berichten, dass das Motiv in der Vergangenheit von Richard von Weizsäcker liege. Dieser sei als Geschäftsführer des Konzerns Boehringer Ingelheim in den Sechzigerjahren dafür verantwortlich gewesen, dass tödliche Giftstoffe, die dann später als Agent Orange versprüht wurden, nach Vietnam geliefert wurden. An den Spätfolgen leiden noch heute Millionen in Vietnam.

Angriff auf Fritz von Weizsäcker während seines Vortrags

Der 59 Jahre alte Fritz von Weizsäcker war am Dienstagabend während seines Vortrags in der Berliner Klinik attackiert worden und an den Folgen gestorben. Der Angreifer wurde von einem zufällig anwesenden Polizisten überwältigt und später festgenommen. Der Polizist wurde schwer verletzt.

Die Tat hat in Deutschland Bestürzung ausgelöst. Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war seit 2005 Chefarzt der Abteilung für innere Medizin der Schlosspark-Klinik im Berliner Stadtteil Charlottenburg.