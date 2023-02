Wahltriumph in Berlin: Womit die CDU punkten konnte

SPD werden grundlegende Probleme angelastet

Die SPD muss mit nur wenig über 18 Prozent ihr schlechtestes Wahlergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg einstecken. Eine politische Zukunft der bisherigen Regierenden Bürgermeisterin, Franziska Giffey, wird vor diesem Hintergrund nicht sehr wahrscheinlich. Fast 50 Prozent der Berlinerinnen und Berliner lasten die dysfunktionale Verwaltung sowie den Mangel an bezahlbaren Wohnungen der SPD an, die mehr als 20 Jahre an der Spitze im Stadtstaat steht. Gleichwohl pocht Giffey darauf, eine stabile Dreierkoalition der bisherigen Fraktionen bilden zu wollen.

Sicherheit und Ordnung gewinnen Bedeutung

Die Krawalle in der Silvesternacht haben wohl für viele Bürgerinnen und Bürger das Fass zum Überlaufen gebracht. Dass Kai Wegner die Vornamen der Beteiligten offengelegt haben wollte, hat ihm offensichtlich weniger geschadet als genützt. Clan-Kriminalität und Drogenhandel in größerem Stil sorgen die Bevölkerung seit längerem. In diesem Kontext mahnt der CDU-Spitzenkandidat an, die bisherige Berliner Integrationspolitik zu überdenken.

Verkehrspolitik ausschlaggebend für Koalitionsbildung?

Nur noch fünf Fraktionen werden im neuen Berliner Parlament sitzen, das sich am 16. März konstituiert – die FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Das wird die Liberalen im Bund auf jeden Fall nervös machen und die Zusammenarbeit mit den Ampel-Koalitionären SPD und Grüne erschweren.

Nach den Silvesterkrawallen und ihrer Kritik an der Politik des rot-grün-roten Senats hatte sich die AfD ein zweistelliges Wahlergebnis erhofft – musste sich dann aber mit einem hohen einstelligen zufriedengeben.

Noch am Wahlabend betonte die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, selbstverständlich mit der CDU Gespräche führen zu wollen - gleichwohl tendiert sie eindeutig und offen zu einer Fortsetzung der bisherigen Koalition, wenn auch unter ihrer Führung. Möglicherweise ist die Verkehrspolitik bei der Koalitionsfindung ausschlaggebend. Die Grünen möchten Autos sukzessive aus der Stadt verbannen und die Zahl der Parkplätze halbieren. Die CDU setzt dagegen weiterhin auf das Auto als Verkehrsmittel und möchte auch die Stadtautobahn A100 weiter ausbauen. Die SPD steht in dieser Hinsicht näher bei der CDU als bei den Grünen.