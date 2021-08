Wahlrechtsreform: In der Warteschleife

Im Oktober 2020 hatten Union und SPD eine Wahlrechtsänderung beschlossen. Das Ziel: Der Bundestag soll kleiner werden. Dazu sollen bis zu drei Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen - und alles was darüber hinausgeht teilweise mit den Listenmandaten verrechnet werden.

Wahlrechtsreform: Enttäuschung über Entscheidung

Der Wahlrechtsexperte Robert Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung ist über die heutige Entscheidung des Gerichts enttäuscht. Er hatte sich wenigstens eine Klarstellung des Gesetzestextes erwartet. Denn "es ist nicht klar, ob drei unausgeglichene Überhangmandate insgesamt, pro Bundesland oder pro Partei gemeint sind". Man verlasse sich jetzt wohl darauf, dass der Bundeswahlleiter das so interpretieren wird, dass es um insgesamt maximal drei unausgeglichene Mandate geht.

Auch die Kläger, FDP, Linke und Grüne, halten die Regelungen für so ungenau, dass das Gebot der Normenklarheit verletzt werde. Die Reform sei ein Verstoß gegen die Chancengleichheit der Parteien und gegen die Wahlrechtsgleichheit. Mit einem Eilantrag wollten die drei Oppositionsparteien die Änderungen des Wahlrechts noch vor der Bundestagswahl stoppen. Doch das Bundesverfassungsgericht entschied jetzt anders.

Eigentliche Prüfung steht noch aus

Wahlrechtsexperte Vehrkamp betont: Die Zweifel an der Klarheit des Gesetzestextes und die Kritik der Oppositionsparteien sehen das Bundesverfassungsgericht als durchaus begründet. "Vermutlich mit Blick auf die Zeitleiste und die Problematik, so etwas unter Zeitdruck vor einer Wahl zu machen", so Vehrkamp, hat das Gericht den Eilantrag jetzt abgelehnt.

Klar ist aber: Karlsruhe wird dies in einem Hauptverfahren nach der Wahl noch mal überprüfen und entscheiden, ob die Wahlrechtsreform grundsätzlich verfassungsgemäß ist.

So argumentieren die Richter

Das Gericht argumentiert so: Die Gründe, die für eine einstweilige Anordnung sprächen, rechtfertigten den "damit verbundenen Eingriff in die Zuständigkeit des Gesetzgebers" nicht. Der Normenkontrollantrag der drei Fraktionen (FDP, Grüne, Linke) sei aber weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet.

Ganz praktisch heißt das: Die Reform gilt für die kommende Bundestagswahl am 26. September - danach ist wieder alles offen. Bis Mitte 2023 soll eine Kommission Vorschläge machen.

Einigkeit der Parteien: Bundestag ist zu groß

Ob der nächste Bundestag tatsächlich kleiner wird, halten Experten für fraglich. Eigentlich herrscht zwischen den Parteien im Grunde Einigkeit, dass das auf 709 Sitze angewachsene Parlament wieder kleiner werden muss. Ein großer Bundestag kostet den Steuerzahler nicht nur mehr Geld, er ist auch weniger arbeitsfähig. Debattenzeiten müssen ausgeweitet werden, Gremien sind schwieriger zu besetzen, parlamentarische Prozesse verzögern sich.

Aber über den richtigen Weg zu einem kleineren Bundestag wird seit Jahren gestritten. Eine Kompromisslösung, die alle Parteien mittragen wollten, war in zwei Wahlperioden nicht zustande gekommen. Im Oktober 2020 hatten Union und SPD schließlich im Alleingang eine Wahlrechtsänderung beschlossen, die viele Experten für unzureichend halten. Denn bei den derzeit 299 Wahlkreisen sollte es zunächst bleiben. Eine größere Reform ist erst für die Wahl 2025 geplant. FDP, Linke und Grüne hatten einen Entwurf vorgelegt, der eine Verringerung des Plenums auf 250 Sitze vorsah.

Das Problem der Überhangmandate

Die Kandidaten, insbesondere größerer Parteien, haben in der Vergangenheit viele Wahlkreise direkt gewonnen. Holte eine Partei über die Erststimme mehr Mandate als ihr nach dem Anteil der Zweitstimmen zustanden, bekam sie zusätzliche Überhangmandate. Die anderen Parteien erhielten dann Ausgleichsmandate, damit die Mehrheitsverhältnisse nicht verzerrt wurden. Die Folge: Der Bundestag wurde größer. Eigentlich sollten nur 598 Abgeordnete im Parlament sitzen, also 111 weniger als aktuell.

Für den Wahlrechtsexperten Robert Vehrkamp habe die bisherige Praxis mit den Überhangmandaten in unserem Vielparteiensystem nichts zu suchen. Im Extremfall könnten regierungsfähige Mehrheiten nicht zustande kommen, so Vehrkamp.

Kläger enttäuscht von Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Enttäuscht zeigen sich zudem die klagenden Abgeordneten. Der FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann erklärte zu der Entscheidung, diese führe "uns in eine peinliche politische Situation". In wenigen Wochen werde ein neues Parlament gewählt "und es ist nicht klar, ob die Regeln, auf deren Grundlage wir wählen, verfassungsfest sind", so Buschmann.

Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner findet, das Bundesverfassungsgericht habe "leider wieder im Sinne der Regierenden entschieden und den Weg freigemacht für einen noch größeren Bundestag".