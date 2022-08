Wahlrecht: Was bedeuten die Vorschläge für Bayern?

Im Bundestag ist es eng geworden. Aktuell sitzen 736 Abgeordnete im Parlament. Eigentlich sollten es nur 598 sein. Um die im Bundeswahlgesetz verankerte Obergrenze wieder zu erreichen, hat das Parlament eine Wahlrechtskommission eingesetzt. Ein Mitglied ist der FDP-Abgeordnete Stephan Thomae aus dem Allgäu. Warum es eine Wahlrechtsreform braucht, kann der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion schnell erklären: "Der Bundestag platzt aus allen Nähten." Die Kosten würden durch die Decke schießen und die Menschen erwarteten eine Lösung des Problems.

Zum Artikel: Warum der Bundestag so groß wie nie ist

Elf Überhangmandate für die CSU in Bayern

Das Problem: Das komplizierte Wahlsystem mit Überhang- und Ausgleichsmandaten. Die entstehen immer dann, wenn eine Partei mehr Wahlkreise direkt gewinnt, als ihr nach ihrem Zweitstimmenergebnis zusteht. Besonders häufig passiert das in Bayern.

Bei der vergangenen Bundestagswahl gewann die CSU 45 von 46 Wahlkreisen in Bayern. Nur in München-Süd siegte die Grünen-Kandidatin Jamila Schäfer. Da die CSU in Bayern aber nur 31,7 Prozent der Zweitstimmen holte, entstanden elf Überhangmandate. Nur die CDU in Baden-Württemberg bekam noch eines mehr. Die bundesweit insgesamt 34 Überhangmandate werden durch 104 weitere Mandate ausgeglichen, damit die Mehrheitsverhältnisse nicht verzerrt werden. Die Folge: Der Bundestag ist groß wie nie.

Ampel will Überhangmandate abschaffen

Im Mai haben die Obleute der Ampel in der Wahlrechtskommission ihre Vorschläge öffentlich gemacht. Sie wollen Überhang- und damit auch die Ausgleichsmandate abschaffen. Kommt es künftig zu einer Überhang-Situation, werden in einem Land die Wahlgewinner mit den geringsten Erstimmenergebnisse gekappt. Denn der Einzug in den Bundestag ist nicht durch das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei gedeckt. Wer stattdessen den Wahlkreis im Parlament vertritt, entscheidet eine neue Stimme – die sogenannte Ersatzstimme. Sie bildet die Zweitpräferenz der Wählerinnen und Wähler ab.

CSU müsste um Gewinne in Großstädten bangen

Für die CSU wäre das vor allem in München und Nürnberg ein Problem. Dort sind ihre Wahlergebnisse meist schwächer als auf dem Land, die Abstände zu den anderen Parteien geringer. Der CSU-Kandidat Bernhard Loos zum Beispiel gewann seinen Wahlkreis München-Nord mit nur 25,7 Prozent der Erststimmen.

Der Nürnberger CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Frieser holte in Nürnberg-Süd 34,4 Prozent der Stimmen. Setzt sich die Ampel mit ihren Vorstellungen durch, müsste aber auch er um sein Mandat bangen. Er könnte Opfer der Kappung werden. Stattdessen würde in den Bundestag einziehen, wer die meisten Ersatzstimmen einsammelt.

Angst habe er deshalb nicht, versichert Frieser. Was ihn eher beunruhige: Vor allem in den Großstädten könnten viele Kandidaten in den Bundestag einziehen, die eigentlich keiner gewählt habe. "Kein großer und guter Dienst an der Demokratie", sagt Frieser.

Union würde gegen Ampel-Vorschläge klagen

Frieser ist der Justiziar der Unionsfraktion. Mit Vorschlägen zum Wahlrecht beschäftigt er sich seit Jahren. Sollten sich SPD, Grüne und FDP mit ihrer Idee durchsetzen, wollen CDU und CSU umgehend beim Bundesverfassungsgericht klagen. Dass bei einer Wahl jemand mit den meisten Erststimmen leer ausgehen könnte, leuchtet Frieser nicht ein: "Das betrügt schon den Wähler und seine Wahlabsicht."

Kritik kommt auch aus anderen Parteien. „Die Linke“ etwa meldet verfassungsrechtliche Bedenken an. Aber nirgendwo ist die Kritik so scharf, wie in der CSU. Michael Frieser spricht von einem "maximalen Angriff" auf die Union.

CSU schlägt Trennung von Erst- und Zweitstimme vor

Frieser schlägt stattdessen ein anderes Wahlmodell vor: Eine strikte Trennung von Erst- und Zweitstimme. Ein Teil der Bundestagssitze würde durch die direkt gewählten Kandidatinnen und Kandidaten besetzt. Der andere Teil durch die Listen-Kandidaten, die über die Zweitstimme gewählt werden können.

Berechnungen von Wahlforschern zeigen, dass davon CDU und CSU profitieren würden. Alle anderen Parteien würden verlieren – vor allem die FDP von Stephan Thomae. Für den Allgäuer Abgeordneten ist klar: "Dieser Vorschlag zeigt, dass vor allem die CSU nur an ihren Vorteil denkt." Das Unions-Modell fällt bei der Ampel also klar durch.

Thomae verweist darauf, dass bei den Ampel-Vorschlägen alle Parteien ähnlich viele Mandate einbüßen würden – es sind zwischen 18 und knapp 20 Prozent der Sitze.

Kommission legt Zwischenbericht Ende August vor

Auch bei SPD, Grünen und FDP gibt es noch viele juristische und politische Fragen zum komplizierten Wahlrecht und seinen Reformvorschlägen. Bis Ende des Monats soll der Zwischenbericht zur Verkleinerung des Bundestags fertig sein.

Ob daraus ein Gesetzentwurf wird, entscheidet die Ampel vermutlich im Herbst. Die Koalition könnte ihre Vorschläge allein durchbringen. Allerdings wäre das ein Bruch mit der parlamentarischen Tradition, Änderungen am Wahlrecht mit einer möglichst breiten Mehrheit zu verabschieden.