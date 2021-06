Wahlprogramm: CDU und CSU uneins über Mütterrente

Impfstoffmangel, Maskenaffäre, dazu Ankündigungen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Maskenpflicht in Schulen auch nach den Ferien beizubehalten - mit ihrer Corona-Politik, das wissen die Chefs von CDU, Armin Laschet, und CSU, Markus Söder, dürften sie bei den Wählerinnen und Wählern weniger punkten können als lange erhofft. Und ein "Sie kennen mich" der Kanzlerin kann es im Wahljahr 2021 nicht geben.

Umso mehr zählt das Programm der Union, mit dem sie bei der kommenden Bundestagswahl antreten will. Nach SPD, AfD, FDP, Grünen und der Linken wollen am Montag auch Laschet und Söder liefern. Bis zuletzt feilen Experten beider Seiten an Details des gut 200 Seiten starken Entwurfes.

Aussicht auf stabile Steuern soll Unentschlossene überzeugen

Fest steht inzwischen: Die Union will sich bei der Wahl am 26. September als Garantin für stabile Steuern präsentieren. Zwar bekennen sich die Parteien trotz der Corona-bedingten Mehrausgaben zum Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes, also der "schwarzen Null" bis 2023. Unternehmen sollten keine neuen Belastungen auferlegt werden. Auch neuen "Substanzsteuern" wie der Vermögensteuer oder der Erhöhung der Erbschaftssteuer soll im Programm eine Absage erteilt werden.

Streitpunkt Mütterrente zwischen Schwesterparteien

Die von der CSU gewünschte Aufnahme der Mütterrente soll in dem gemeinsamen Papier nicht enthalten sein. Doch CSU-Chef Söder deutete bereits an, dass das letzte Wort zu diesem Thema für ihn noch nicht gesprochen sei. "Ich bin mir sehr sicher, dass die Mütterrente am Ende in einem Koalitionsvertrag stehen wird," äußerte sich gegenüber der 'Bild am Sonntag'.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier erteilte der CSU-Forderung jedoch eine Absage. Da man schon sehr große finanzielle Herausforderungen habe, glaube er nicht, dass dieser Punkt momentan umsetzbar sei, sagte der CDU-Politiker laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Bouffier rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die CSU im Wahlkampf bei der Forderung bleiben werde, älteren Müttern wie den jüngeren drei statt zweieinhalb Rentenpunkte pro Kind anzurechnen.

Knackpunkt 2: das Renteneintrittsalter

Ein weiteres heißes Eisen könnte die Union dem Entwurf zufolge aus ihrem Wahlprogramm heraushalten. In der wieder aufgeflammten Debatte um eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre verlangt Söder in der BamS, die Rente mit 67 nicht anzutasten. Im Programmentwurf heißt es bisher aber nur, man wolle den Menschen helfen, das tatsächliche Regelrenteneintrittsalter zu erreichen, "und zusätzlich stärkere Anreize für längeres Arbeiten setzen."

Neuer Begriff im Programm: die "Generationenrente"

Eine konkrete Idee zum Thema enthält das Programm aber doch: Die Union will neben den bekannten drei Säulen der Altersvorsorge - gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge - noch eine vierte Säule etablieren: Eine "Generationenrente für jedes Kind". Dafür solle der Staat ab Geburt bis zum 18. Lebensjahr für jedes Kind einen Beitrag von 100 Euro pro Monat in einen Generationen-Pensionsfonds einzahlen, der das Geld renditeorientiert anlegt.

Söder will allerdings "erst einmal schauen, wie viel Geld wirklich da ist, was besprochen wurde und was tatsächlich finanzierbar".

Klimapolitik: Emissionshandel als Königsweg

Im Klima-Passus heißt es, man setze die Treibhausgasneutralität Deutschlands verbindlich bis 2045 um. Die Union setze auf "das marktwirtschaftliche Instrument eines Emissionshandels mit Sozialausgleich", man strebe einen europäischen Emissionshandel mit einheitlichem Preis und globaler Anschlussfähigkeit an.

Die Einnahmen sollten über den Strompreis voll an Bürger und Unternehmen zurückgegeben werden. Konkrete CO2-Preise werden nicht genannt.