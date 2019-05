Wahlnachlese: Sind die Volksparteien noch in?

Die Grünen als Hauptgegner der AfD

Eine andere Politik will auch die AfD machen. Beim Thema Klimakrise habe die AfD eine andere Position als andere, erklärte die stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Es lief 24/7 quasi Klima-Hysterie auf allen Kanälen, die Schülerdemonstrationen usw. Das ist in der Tat nicht unser erstes Thema und gleichwohl haben wir dieses starke Ergebnis erreicht", erklärte sich von Storch mit dem Wahlergebnis zufrieden.

Elf Prozent der Deutschen wählten die Alternative für Deutschland, in Bayern waren es 8,5 Prozent. Besonders erfolgreich war die AfD in Ostdeutschland. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen stehen im Herbst Landtagswahlen an. Im Vorfeld erklärte Parteichef Alexander Gauland: "Die Grünen sind für uns der Hauptgegner, sie sind die Partei, die am weitesten von uns entfernt sind."