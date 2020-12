Wahlleute in den USA stimmen über Präsidenten ab

Anhänger von Präsident Trump hatten am Wochenende noch einmal in der Hauptstadt Washington demonstriert. Sie jubelten, als der Präsident auf dem Weg zum Football-Spiel im Helikopter über ihre Köpfe flog.

Trumps Unterstützer können sich nur schwer abfinden

"Wir sind aus Milwaukee in Wisconsin", erklärt ein Demonstrant. "Wir sind hier, um unseren Präsidenten Donald Trump zu unterstützen. In unseren Herzen und unserem Geist wissen wir, dass ihm der Wahlsieg gestohlen wurde." Es fällt ihnen schwer, sich mit dem Gedanken abzufinden, dass Trump das Weiße Haus bald verlässt.

Zumal Trump an seiner Behauptungen festhält, sein Kontrahent Biden habe die Wahl verloren: "Ich mache mir Sorgen, dass das Land von einem unrechtmäßigen Präsidenten regiert wird, von einem Präsidenten, der die Wahl verloren hat. Denn wir haben in Georgia gewonnen. Wir haben großartig in Pennsylvania und Wisconsin gewonnen", erklärte Trump. Die Buchmacher der Welt hätten ihn am Wahlabend in Führung gesehen, so Trump im Fernsehsender Fox News - als werde die Wahl auf einer Rennbahn entschieden.

Wahlleute stimmen heute ab

Wirklich entscheidend sind die Wahlleute. Die kommen heute zusammen. Sie geben ihre Stimme für Biden oder Trump entsprechend dem Wahlergebnis des Bundesstaates ab. Das heißt, in Texas sind überzeugte Republikaner die Wahlleute, denn dort hatte Trump gewonnen. In Arizona versammeln sich Demokraten, der Staat ging an Biden. Insgesamt hatte Biden bei der Wahl am dritten November 306 Wahlleute auf sich vereint, Trump nur 232.

Klage scheiterte schon im Vorfeld

Er spreche immer wieder mit Abgeordneten der Republikaner, erklärte der US-Demokrat Cedric Richmond im Fernsehsender CBS: "Sie sprechen privat anders als in der Öffentlichkeit, aber sie wissen, das Trump die Wahl verloren hat." Trotzdem hatten mehr als 100 Kongressabgeordnete der Republikaner, einen letzten Versuch unterstützt, das Wahlergebnis mit Hilfe des Obersten Gerichtshofs zu kippen. Die Richter nahmen die Klage erst gar nicht an. "Das ist nur eine kleine Gruppe von Republikanern, die den Präsidenten bei seinem Abschied besänftigen und unterstützen will. Weil sie Angst haben vor seiner Macht auf Twitter", so Richmond.

Das heißt, auch wenn die Wahlleute mit 306 zu 232 für Präsident Biden stimmen, bleibt den USA Trumps Klage über den angeblich gestohlenen Wahlsieg erhalten. Schon allein, weil die Machtfrage innerhalb der republikanischen Partei mit Trumps Auszug aus dem Weißen Haus nicht geklärt ist.