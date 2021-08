Wahlkampfauftakt: Union versucht die Trendwende

Manchmal sagt ein Abschlussbild mehr als die Reden davor: Bundeskanzlerin Merkel (CDU), Unions-Kanzlerkandidat Laschet und CSU-Chef Söder kommen zum Schluss noch einmal auf die Bühne. Hinter ihnen liegen fast drei Stunden Wahlkampfchoreografie mit Schalten, Filmchen, genau bemessenem Applaus und zum Schluss sogar "Armin, Armin"-Rufen. Merkel steht links, Laschet in der Mitte, rechts außen Söder. Söder hat als einziger eine Maske auf und hält den weitesten Abstand. Als Laschet etwas näher rutscht, geht Söder wieder auf Distanz. So als seien schlechte Umfragewerte ansteckend.

Merkel mahnt zur Demut

Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass die Stimmung in der Union angespannt ist. Seit Ende Juli sind ihre Zustimmungswerte in Sonntagsfragen im Sinkflug, während die SPD aufholt. Die Zustimmung zu Kanzlerkandidat Laschet hat bei infratest dimap den bisherigen Tiefpunkt erreicht. In der Union rumort es. Der Wahlkampfauftakt der Union in Berlin soll das Ruder herumreißen. Aber wie?

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt: Mit Demut und nicht mit Stolz blicken wir darauf, dass die Union 50 Jahre den Kanzler gestellt hat. Erstmals seit 1949 trete ein amtierender Regierungschef nicht mehr an. "Die Karten werden neu gemischt", so Merkel. Das darf man als Warnung verstehen. Merkel nennt Laschet "den zukünftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland". Sie schätze Laschet dafür, dass er Brücken zwischen Menschen baue. Viel mehr Unterstützung gibt es von Merkel nicht.

Söder: "Keinen Bock auf Opposition"

Markus Söder wird in seiner Rede konkreter: Es gehe für CDU und CSU nicht mehr nur um die Frage, wie und mit wem sie regieren wolle, sondern darum, ob sie überhaupt noch regieren werde. "Ich habe keine Lust, keinen Bock auf Opposition," so der bayerische Ministerpräsident. Was er dann liefert, ist eine Art Ruckrede: Der Union Mut machen: "Wir können es noch, wir sind nicht am Ende", "Wir sind doch wer, wir sind die Union". Verbunden mit der Aufforderung: "Lasst uns endlich vernünftigen Wahlkampf machen."

Söder gibt Ratschläge

Das heißt für Söder: Erkennbar machen, wo die Unterschiede zur politischen Konkurrenz liegen. "Lasst uns Zähne zeigen, wir haben doch schöne", sagt Söder. Nicht jeder im Saal lacht hier mit. In der Sicherheitspolitik fordert Söder bewaffnete Drohnen. In Abgrenzung zu SPD und Grünen. Außerdem müsse das Zwei-Prozent-Ziel ernst genommen werden. Es verpflichtet Nato-Staaten dazu, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Das sei für die CSU eine Koalitionsbedingung.

Söder redet über Söder

Die CSU-Forderung nach der Mütterrente: Es gehe um die Lebensleistung von Millionen Frauen. Der ewige Streitpunkt zwischen CDU und CSU. Söder sagt grinsend, er wisse, dass "der Armin" das im Herzen eigentlich auch so sehe. "Deshalb kommt das auch so."

Insgesamt erklärt sich Söder ausführlich: Die Erfolge bei der Corona-Bekämpfung, sein Verhältnis zur ehemaligen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, zu Angela Merkel. Irgendwann kommt Söder auf Laschet zu sprechen: Laschet könne sich auf seine Unterstützung verlassen. Und weil es daran nicht nur in der Union Zweifler gibt, schiebt er hinterher: "Dies ist ehrlich gemeint".

Noch die Kurve gekriegt

Und dann ist Söder schon wieder bei sich selbst. Klar, er habe ein Angebot an die CDU gemacht damals, "nicht wegen mir, sondern ich wollte helfen". Und wie immer dankt Söder dann für die Unterstützung aus der CDU "gerade von vielen Bundestagsabgeordneten". Der Bundesvorstand habe anders entschieden. "Ich habe es respektiert und für mich ist es kein Problem." Laschet lächelt ein undurchdringliches Laschet-Lächeln. Am Ende sagt Söder: "Ich will, dass Armin Laschet Kanzler wird und nicht Olaf Scholz oder Annalena Baerbock." Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Der Saal jubelt trotzdem. Gerade noch die Kurve gekriegt.

Laschet unter Druck

Laschet spricht zum Schluss. Er weiß, dass er liefern muss. In der Union steht er wegen des bisherigen Wahlkampfs unter Druck. Die Vorwürfe: zu wenig Profil, zu wenig Attacke. Außerdem passierten Fehler, wie der Lacher während der Ansprache des Bundespräsidenten im Flutgebiet. Laschet setzt den Schwerpunkt jetzt auf die Außen- und Sicherheitspolitik: Hier hatte Söder bereits vorgelegt, vieles deckt sich. Aber Laschet attackiert die Grünen-Kandidatin Baerbock für ihre Enthaltung bei der letzten Afghanistan-Mandatsverlängerung.

Im Attacke-Modus

Laschet attackiert SPD-Kandidat Olaf Scholz, weil der nicht sagt, wie er es mit einer Koalition mit der Linken hält. "Das ist doch nicht so schwer", ruft Laschet in den Saal. Die Union sage ja, dass sie nicht mit der AfD koaliere und nicht zusammenarbeite. Im Kern geht es um die Bewältigung der Corona-Folgen: Innerhalb der ersten 100 Tage nach der Wahl will Laschet die Planung beschleunigen: Beim Umsetzen von Projekten soll es schneller und unbürokratischer gehen.

Laschet versucht sich freizureden. Es gelingt ihm an einigen Stellen. Eine mitreißende Rede wird es trotzdem nicht. Vielleicht liegt das auch an einem Problem im Ablauf bei der Wahlkampfveranstaltung: Inhaltlich deckt sich vieles in Laschets Rede mit dem, was Söder bereits zuvor in seiner Rede angesprochen hat. Zudem scheint es, als mühe sich der CDU-Parteichef Söders Forderung nach klarer Kante direkt in seiner Rede umzusetzen.