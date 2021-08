Wahlkampfauftakt der Union in Berlin: Keinen Bock auf Opposition

Es war eine Kampfansage vor allem an SPD und Grüne, mit der die Union beim zentralen Wahlkampfauftakt Farbe bekannte. Fünf Wochen vor der Wahl riefen die Generalsekretäre von CDU und CSU, Paul Ziemiak und Markus Blume zum Kampf ums Kanzleramt auf.

Ihr Versprechen: Die Union sei "eine Garantie für eine Politik der Mitte, für Stabilität", so Ziemiak. Die Bundestagswahl am 26. September werde ein historisch knappes Rennen, ergänzte er. Beide Generalsekretäre betonten außerdem die Geschlossenheit der Union.

Merkel wirbt für Laschet, Söder hat "keinen Bock" auf Opposition

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wirbt für Kanzlerkandidat Armin Laschet als "zukünftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland", für den das "C" im Parteinamen ein Kompass sei. Er sei der Menschenwürde und dem Brückenbauen verpflichtet, so Merkel. CSU-Chef Markus Söder appelliert an die Unionsmitglieder, in den Wahlkampfmodus zu schalten: "Es ist nichts verloren. Es gibt keinen Anlass zum Jammern." Der CSU-Chef stellte unmissverständlich klar: "Ich habe keinen Bock auf Opposition."

Markus Blume schießt gegen Olaf Scholz und die Grünen

Markus Blume machte eine Kampfansage an die SPD: Deren Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz sei "nicht der Mann der kleinen Leute, es ist eher der Genosse der Bosse". Bei den Leistungsträgern des Alltags setze Scholz auf Belastung. Die Grünen kritisierte Blume als "Partei der Verbote". Die Union wolle dagegen nicht nur "Politik für den veganen Kunststudenten" machen, sondern für alle im Land.