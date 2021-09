Wahlkampf-Thema Klimaschutz: Was sagt die Wissenschaft dazu?

Der Klimaschutz ist laut Umfragen das mit knappem Abstand wichtigste Thema bei dieser Bundestagswahl. Mit Ausnahme der AfD bekennen sich zwar alle Parteien zum 1,5-Grad-Ziel des Klimaabkommens von Paris, jedoch reiche keines der Programme aus, beklagen Aktivisten und Thinktanks. Der Klimaforscher Jochem Marotzke beurteilt für BR24 einige von deren Aussagen und Vorschlägen.

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

Kohleausstieg bis 2030

Momentan richtet sich die Bundesregierung nach der Empfehlung der Kohlekommission aus dem Januar 2019. Darin steht, dass Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen soll. Fachleute sagen zwar: Das wird schon viel früher geschehen, weil Kohle dann nicht mehr rentabel sein wird. Trotzdem fordern Klimaaktivisten, etwa von der Fridays-for-Future-Bewegung: Deutschland muss viel früher raus. Am besten vor 2030.

Klimaforscher Jochem Marotzke: "Es ist schwer vorstellbar, dass Deutschland bis 2050 komplett CO2-neutral werden kann und der Kohleausstieg erst 2038 erfolgt. Da stimme ich Fridays for Future zu."

Viel mehr Geld für den Klimaschutz

Der Bund soll fast doppelt so viel Geld in den Klimaschutz investieren wie bisher veranschlagt. Das fordert die Denkfabrik Agora Energiewende. Auch auf kommunaler Ebene wird mehr Geld benötigt. Insgesamt ist der Bedarf dreimal so hoch, wie bisher Mittel eingeplant sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Initiative. Jochem Marotzke sagt, die Welt stehe vor einer Mammutaufgabe.

Klimaforscher Jochem Marotzke: "Ich nehme mal ein deutsches Beispiel: Natürlich kommen dem Verkehrssektor und dem Bahnverkehr entscheidende Rollen zu. Ich sehe aber nicht die politische Entschlossenheit, die Bahn auf eine Weise schnell auszubauen, wie es hier notwendig wäre. Während ich die exakte Zahl nicht kommentieren kann, teile ich die Skepsis von Agora Energiewende, dass hier mit viel zu wenig Schwung an die Sache rangegangen wird."

Es braucht einen viel höheren CO2-Preis

Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den Markt bringen, bezahlen seit 2021 dafür einen CO₂-Preis. Darauf haben sich Bund und Länder im Dezember 2019 geeinigt. Dieser beträgt derzeit 25 Euro pro Tonne CO₂ und soll in den nächsten vier Jahren auf 55 Euro ansteigen. Das sei viel zu wenig, mahnen Klimaschützer. Fridays for Future fordert angelehnt an eine Empfehlung des Umweltbundesamts 180 Euro pro Tonne. Jochem Marotzke sagt zwar: Klar, so würde der Preis etwas bewirken. Aber:

Klimaforscher Jochem Marotzke: "Es kann nicht sein, dass die Wohlhabenden sagen: Ist mir doch egal, was CO₂ kostet, ich kann es weiter ausstoßen und kann weiter ein Benzinauto fahren mit hohem Verbrauch und auch weiter fliegen. Und die Armen, die können nichts mehr tun, die werden ausgeschlossen. Das wird nicht funktionieren. Also man muss sich Gedanken darüber machen, wie das Aufkommen aus dem CO₂-Preis wieder auf die Bevölkerung verteilt werden kann."

Stromversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien bis 2035

Weg von den fossilen Energieträgern hin zu einer Stromversorgung aus 100 Prozent Erneuerbaren Energien. Hier wird sich der Kampf um den Klimaschutz entscheiden, sagt Jochem Marotzke.

Klimaforscher Jochem Marotzke: "Die Stromversorgung stellt noch den einfachen Teil dar. Hier wissen wir im Prinzip, wie wir rangehen können. Es ist viel schwerer im Verkehrssektor, im Gebäudesektor, auch in der Industrie. Man kann es also umgekehrt so sagen: Wenn wir es nicht mal bei der Stromversorgung hinkriegen, haben wir überhaupt keine Chance."

Jochem Marotzke selbst erhofft sich nach der Wahl vor allem eine Neubesetzung an den Spitzen von Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Diese mit den richtigen Personen zu besetzen, sei wichtiger als alles, was in Wahlprogrammen stehe, so der Klimaforscher.