Wahlkampf: Merkel greift Olaf Scholz an

Beim TV-Triell wird es deutlich: Betont ruhig steht SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Pult, die Angriffe seines Kontrahenten Armin Laschet (CDU) scheinen an ihm abzuprallen, ebenso wie die der Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock. In einer Anzeige wirbt die SPD mit einem Bild von Scholz und dem Slogan: "Er kann Kanzlerin". "Merkel 2.0" wird Olaf Scholz wegen dieser Wahlkampfstrategie in den Medien schon genannt. Damit scheinen die Sozialdemokraten einen Nerv getroffen zu haben: Dafür spricht der momentan positive Trend für die SPD in den Wahl-Umfragen.

Union reagiert zunehmend nervös

Plötzlich also ein SPD-Mann der Nachfolger der CDU-Kanzlerin? Diese Rolle war ja aus Sicht der Union eigentlich für Armin Laschet vorgesehen. Das, zusammen mit dem bisher schleppenden Wahlkampf ihres Kandidaten, hat Unions-Politiker in der vergangenen Woche zu einigen rhetorischen Volten veranlasst. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschuldigte Scholz und die SPD der "Erbschleicherei". Unter anderem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warnte vor einem Links-Rutsch in Deutschland, also einem SPD-geführten Bündnis mit Grünen und Linken.

Merkel geht auf Distanz

Angela Merkel hatte sich zu ihrem selbsternannten Nachfolger bisher nicht geäußert, was wohl auch zur Verwunderung in der eigenen Partei geführt hat. Mit den sinkenden Umfrage-Werten für Armin Laschet dürfte der Druck nun zu groß geworden sein, heute widersprach die Kanzlerin auf Nachfrage erstmals dem Bild eines Olaf Scholz mit CDU-Kanzlerinnen-Qualitäten.

Merkel kritisierte, dass Scholz eine Koalition mit der Linkspartei bisher nicht explizit ausgeschlossen hat. Stattdessen fordert der SPD-Kanzlerkandidat von der Partei Kurs-Änderungen, etwa in ihrer ablehnenden Haltung zur NATO.

"Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, an der die Linke beteiligt ist", sagte Merkel am Rande eines Treffens mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz in Berlin. Da bestehe ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen Scholz und ihr. Sie erwarte klare Aussagen über die Fortführung der Regierungsarbeit. Insbesondere dann, "wenn man sich auf mich beruft", sagte Merkel.

Söder lobt deutliche Worte

Markus Söder zeigte sich nach Merkels Aussage prompt zufrieden: Klarer und deutlicher hätte man es nicht definieren können, sagte Söder nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts am Nachmittag. Nun könnten die Bürger gut erkennen, welche Unterschiede es gebe. Erkennen lässt sich daran allerdings auch: Die Nervosität in der Union vor der Bundestagswahl scheint immer größer zu werden.