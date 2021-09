Wahlkampf-Kick zum Finale: Parteien mobilisieren in Kundgebungen

Baerbock (Grüne): "Diese Wahl ist eine Klimawahl"

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat erneut für einen ökologischen Aufbruch geworben. "Diese Wahl ist eine Klimawahl", sagte Baerbock beim Wahlkampfabschluss ihrer Partei in Düsseldorf. "Bei dieser Wahl geht es um alles." Auch die jungen Demonstranten bei den "Fridays for Future"-Kundgebungen würden Handeln statt Labern verlangen. Baerbock mahnte: "Wir können uns keine halben Sachen mehr leisten." Gebraucht werde nun eine "Klima-Bundesregierung".

Es sei klar, was zur Bekämpfung der Erderwärmung zu tun sei, so die Grünen-Vorsitzende. Es sei keine Zeit mehr zu verlieren. Ansonsten werde es "unbezahlbar". "Dann kriegen wir diese Klimakrise nicht mehr in den Griff", sagte Baerbock. Die Freiheit künftiger Generationen sei gefährdet. "Die Klimakrise ist längst kein Ökoprojekt mehr. Sie ist die Freiheitsaufgabe unserer Zeit."

Grünen-Parteichef Robert Habeck hat der Bundesregierung mangelnde Verantwortungsbereitschaft vorgeworfen. "Wir brauchen endlich wieder Politiker, die die Verantwortung suchen, bereit sind, Fehler zu machen, in das Risiko zu gehen, voll ins Risiko", sagte Habeck . Ein Beispiel für "die grassierende Verantwortungslosigkeit, dass es niemand gewesen sein will", sei Afghanistan. Die Grünen wollten ein Klimaschutzministerium mit starken Kompetenzen, um klare Verantwortlichkeiten in einem zentralen Bereich zu schaffen.

Weitere Wahlkampfauftritte

Auch nach den großen Schlusskundgebungen absolvieren die Politiker noch weitere Wahlkampfauftritte. Der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) sind am Samstag in Laschets Heimatstadt Aachen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird vor allem noch in seinem Wahlkreis in Potsdam unterwegs sein. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel ist unter anderem bei einer Kundgebung in Karlsruhe. Bei den Grünen um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stehen keine größeren offiziellen Termine mehr an.

FDP am Samstag in Köln und Düsseldorf

Die FPD hatte nicht wie die anderen im Bundestag vertretenen Parteien ihre Schlussveranstaltung am Freitag, sondern wird am Samstag mit Bundesparteichef Christian Lindner ihren bundesweiten Wahlkampf mit Kundgebungen in Köln und Düsseldorf beenden.