Wahlkampf im Netz: Große Parteiausgaben und wenig Transparenz

Mögliche Gefahr für politische Teilhabe

Wenn Frauen dauerhaft weniger Wahlwerbung angezeigt wird und sie so gespiegelt bekommen, dass die Parteien nicht so sehr an ihnen interessiert sind, könne das langfristige Effekte haben, sagt Judith Möller. Sie forscht an der Universität Hamburg zu Meinungsbildungsprozessen im Netz. Das Ungleichgewicht könne dazu führen, dass Frauen seltener wählen und von den Parteien noch weniger berücksichtigt werden: "Das sind keine guten Voraussetzungen für eine Demokratie."

Meta ermöglicht es, Werbeanzeigen gezielt an Frauen oder Männer auszuspielen. Die Analyse des Datenteams zeigt, dass Parteien diese Funktion kaum genutzt haben: 90 Prozent der Wahlwerbung auf Meta waren geschlechtsneutral geschaltet. Dennoch wurden die Anzeigen ohne spezifische Zielgruppe überwiegend an Männer ausgespielt. Meta äußert sich auf Anfrage nicht dazu und verweist auf öffentlich einsehbare Richtlinien für Werbetreibende.

Dass mehr Männer erreicht werden, könnte an spezifischen Targeting-Optionen liegen, die Meta für einzelne Anzeigen nicht veröffentlicht. Werbetreibende können zum Beispiel ein Zielpublikum anhand bestimmter Interessen, also Microtargeting, oder einer Vergleichsgruppe, einer sogenannten Lookalike Audience, auswählen. Beides könnte indirekt dazu führen, dass männliche Zielgruppen bevorzugt erreicht werden. “Grundsätzlich neigen Algorithmen oder KI-Systeme dazu, Verzerrungen zu verstärken, die es bereits in den Ursprungsdaten gibt”, erklärt Judith Möller.

Parteien werben gezielt um Frauen

Auch der SPD-Politiker Ruppert Stüwe hat bemerkt, dass seine Wahlwerbung weniger Frauen erreicht: "Ich wusste nicht, ob das an Meta liegt, oder an mir", so Stüwe. Aufgrund seiner Schwerpunktthemen Verkehr und Gesundheit seien Frauen für ihn jedoch eine besonders wichtige Wählergruppe. Deshalb habe er beschlossen, bestimmte Werbeanzeigen gezielt an Frauen ausspielen zu lassen.

Damit ist er nicht allein: Etwa 30 Prozent ihres Werbebudgets auf Meta hat die SPD investiert, damit ausgewählte Werbung an Frauen ausgespielt wird, bei den Grünen war es etwas mehr als ein Fünftel des Budgets. Die SPD antwortet auf eine Anfrage - um Frauen in den sozialen Medien zu erreichen, müsse oft mehr Aufwand betrieben werden. Es bräuchte mehr Transparenz und Maßnahmen, um diese strukturellen Ungleichheiten zu beseitigen.