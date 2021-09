Wahlkampf-Endspurt: Die Parteien positionieren sich

Eine Woche vor der Bundestagswahl gehen die Parteien mit ihrem Wahlkampf auf die Zielgerade. Grüne und FDP stellten auf Parteitagen ihre Weichen und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nannte derweil in einem Interview konkrete Vorhaben, die er in einer Koalition in jedem Fall umsetzen will.

Letztes Werben um die Stimmen der Unentschlossenen

FDP und Grüne haben sich auf ihren Parteitagen ein Fernduell um den richtigen Kurs in der Klimapolitik geliefert. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock forderte in Berlin vor Delegierten entschiedenere Maßnahmen. "Wenn jetzt nicht alle Weichen auf Klimaschutz gestellt werden, dann landen wir in einer 2,7-Grad-Welt", sagte Baerbock, die auch um Stimmen Unentschlossener warb. FDP-Chef Christian Lindner warnte vor einer Politik, die auf Verbote und Verzicht statt auf modernere Technologien setzt.

Beide Parteien könnten nach letzten Umfragen Juniorpartner in einer Regierung werden, die von der SPD unter Olaf Scholz oder der Union unter Armin Laschet geführt werden könnte. Die FDP will sich dabei eine möglichst starke Verhandlungsposition verschaffen und die Grünen noch überholen, mindestens aber den Abstand verringern.