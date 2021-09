Wahlkampf-Endspurt: Das steht in Laschets "Sofortprogramm"

In der heißen Phase des Wahlkampfs vor der Bundestagswahl will die Union ein 10-Punkte-Sofortprogramm beschließen. Im Falle eines Sieges sollen die darin vorgesehenen Maßnahmen nach der Wahl am 26. September so schnell wie möglich umgesetzt werden. "Wir wollen unser Land gestärkt aus der Krise führen", heißt es in dem Entwurf. Das Sofortprogramm besteht aus sechs Paketen, welche im Wesentlichen bereits bekannte Positionen aus dem Wahlprogramm der Union enthalten.

"Sofortprogramm": Das steht drin

Im "Sofortprogramm" sind Maßnahmen aus folgenden Bereichen vorgesehen: Familie, Sicherheit, Beschleunigung, Klimaschutz, Entlastung und Mittelstand. Darin verspricht die Union den Wählerinnen und Wählern unter anderem, Familien, Kinder, Alleinerziehende und pflegende Angehörige finanziell besser zu stellen, beispielsweise durch höhere Grundfreibeträge für Kinder und höheres Kindergeld. Ein konkreter Betrag wird beim Kindergeld allerdings nicht genannt. Außerdem sollen Familien beim Kauf eines Eigenheims durch einen Freibetrag der Grunderwerbssteuer unterstützt werden.

Für mehr Sicherheit sollen mehr Videokameras an öffentlichen Orten sorgen, jedes Jahr soll es laut Entwurf 1.000 neue Kameras an Bahnhöfen geben. Zudem soll im Kanzleramt ein Nationaler Sicherheitsrat eingerichtet werden, um die Reaktion auf außen- und innenpolitische Sicherheitsherausforderungen besser zu koordinieren. Das Beschleunigungspaket sieht beispielsweise schnellere Genehmigungsverfahren für Bauprojekte vor, während es mit dem Klimapaket unter anderem zinslose Darlehen für Solardächer geben soll. Für Landwirte verspricht das Paket "keine neuen Belastungen".

Für Minijobber soll die Grenze von 450 Euro auf 550 Euro angehoben werden, auch ein höherer Arbeitnehmerpauschbetrag soll Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen künftig entlasten. Dem Mittelstand und Handwerk werden im Sofortprogramm stabile Lohnzusatzkosten und eine kostenlose Meisterausbildung versprochen.

Laschet unter Druck

Aufgrund der historisch schlechten Umfragewerte steht der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, unter Druck. Mit dem "Sofortprogramm" will die Union wohl vor der Wahl noch einmal punkten. Armin Laschet wird das vierseitige Paket heute in Anschluss an Beratungen mit der Parteispitze in Berlin vorstellen.